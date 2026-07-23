02:52
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей

Фото Samuel Boivin/NurPhoto/picture alliance. OpenAI является разработчиком чат-бота ChatGPT

В ходе внутреннего тестирования две модели компании OpenAI — GPT-5.6-Sol и еще одна «более мощная» — атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, испытания проходили в изолированной среде без интернета. Боты взломали ее и «просочились» в Сеть. Чтобы найти ответы к поставленной задаче, ИИ-агенты взломали платформу Hugging Face, где разработчики делятся готовыми нейросетями, тестами и исходными материалами.

Для получения доступа к информации модели применили несколько техник взлома одновременно, включая использование украденного пароля. 

Команды OpenAI и Hugging Face заметили подозрительные действия и смогли их остановить.

«Мы твердо убеждены, что со стороны OpenAI отсутствовал злой умысел. Просто поразительно, что все это произошло автономно», — заявил соучредитель и гендиректор Hugging Face Клеман Деланг.

Разработчик ChatGPT назвал произошедшее «беспрецедентным киберинцидентом» и сообщил, что укрепит механизмы защиты.

Правительство Германии, комментируя инцидент, указало на рост рисков в сфере кибербезопасности по мере расширения возможностей современных моделей ИИ. «Этот инцидент является еще одним примером того, что мы наблюдаем смену парадигмы в отношении возможностей ИИ-агентов», — заявил официальный представитель Министерства цифровизации и модернизации ФРГ.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/382735/
просмотров: 4349
Версия для печати
Материалы по теме
С помощью ИИ оживили исчезнувшие муралы Бишкека
Вместо родителей: Meta создала ИИ-приложение для сочинения сказок по фото
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Фестиваль AI BALDAR: роботы, искусственный интеллект и будущее детей
Лазизбек Равшанов: Следующая AI-революция может начаться не в Кремниевой долине
В Кыргызстане запустили ИИ-помощника по юридическим вопросам
Школьники из Кыргызстана завоевали медали на международной олимпиаде по ИИ
Meta разрешила ИИ использовать фото из Instagram без уведомления владельцев
Популярные новости
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Это не&nbsp;соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи
В&nbsp;Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
iPhone с&nbsp;двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба