Искусственный интеллект обещали превратить в универсального работника, который заменит дизайнеров, программистов, маркетологов и аналитиков. Но первые эксперименты бизнеса показали: без человека нейросети часто создают шаблонные тексты, однотипные изображения и продукты, которые невозможно полноценно запустить.

Почему компании снова нанимают специалистов, от которых отказались несколько лет назад? Какие профессии действительно могут исчезнуть? С какого возраста детям можно пользоваться искусственным интеллектом и почему его необходимо регулировать? Об этом основатель IT-компании Codify и образовательной AI-платформы для детей Динара Руслан рассказала в эксклюзивном интервью проекту 24cast.

Фото 24.kg. Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ специалистов

— Что такое искусственный интеллект в 2026 году?

— Для большинства людей это новый Google. Они спрашивают у него, какая будет погода, что приготовить и что происходит в мире.

При этом люди используют лишь небольшую часть возможностей ИИ. Но так происходит со всеми технологиями. Многие покупают мощный ноутбук, чтобы смотреть фильмы, или используют телефон только для соцсетей и звонков, хотя через него можно управлять компанией, работать с документами и монтировать видео.

ИИ распространяется значительно быстрее предыдущих технологий. Интернет внедрялся десятилетиями, а искусственный интеллект за несколько лет стал массовым продуктом.

— Несколько лет назад прогнозировали, что ИИ заменит людей. Вы сами пытались провести такую замену. Что получилось?

— В 2023 году я тоже считала, что ИИ скоро заменит многие профессии. Мы в Codify сократили графического дизайнера, часть сотрудников маркетинга, разработчиков и специалистов колл-центра. Их функции попытались передать нейросетям и ботам.

В 2026 году я снова нанимаю дизайнеров, аналитиков, разработчиков и авторов текстов. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

За три года мы поняли ограничения ИИ. Он создает шаблонный продукт. Сегодня даже обычный пользователь часто отличает текст, написанный нейросетью, от человеческого. Такой контент уже вызывает отторжение.

То же самое происходит с изображениями и видео. Они настолько похожи друг на друга, что перестают привлекать внимание. На англоязычных площадках уже появляется маркировка made by humans — «сделано человеком». Это становится знаком качества.

— Но нейросети все равно экономят время и деньги?

— Не всегда. Чтобы создать качественное видео или изображение, приходится использовать несколько инструментов и проходить множество итераций. Иногда быстрее самостоятельно собрать баннер, чем долго объяснять нейросети, что нужно изменить.

В Центральной Азии человеческий труд пока часто обходится дешевле сложной автоматизации. Мне выгоднее платить профессиональному дизайнеру, который понимает задачу, чем оплачивать несколько сервисов, а затем исправлять результат.

Когда ажиотаж спадет, многие поймут, что специалист, использующий ИИ, эффективнее полной замены человека технологией.

— Получается, лучшая модель — человек плюс ИИ?

— Да. Искусственный интеллект должен усиливать специалиста.

Например, отдел маркетинга может использовать его для поиска информации, сбора статистики и анализа рынка. Раньше на это уходили недели, сейчас материалы можно собрать за час. Но выводы, стратегию и текст должен делать человек.

То же касается программистов. Разработчик может быстро найти библиотеку, проверить зависимости или подготовить структуру приложения. Но ИИ не отменяет необходимость понимать архитектуру, безопасность и логику кода.

Проблемы начинаются, когда человек без опыта заявляет, что программисты больше не нужны, потому что нейросеть может создать приложение за несколько минут. Обычно он не запустил ни одного полноценного продукта, который работает и приносит деньги.

— Какие профессии ИИ действительно может заменить?

— Точный список составить невозможно. Несколько лет назад туда включали дизайнеров и создателей контента, но сегодня компании снова их нанимают.

Уже сокращается потребность в кассирах. Во многих странах покупатели сами сканируют товары и оплачивают покупки. Развиваются беспилотные такси, автономные грузовики, автоматизированные склады и конвейеры.

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Но важна стоимость. В Центральной Азии водитель или кассир пока может обходиться дешевле автономной системы.

Людям придется переобучаться. Так происходило после каждой технологической революции. Одни профессии исчезали, другие появлялись.

Компании, которые игнорировали интернет, постепенно проиграли. С ИИ будет так же. Его придется внедрять, но это не значит, что нужно увольнять всех сотрудников. Мы в Codify теперь не заменяем специалистов нейросетями, а покупаем им подписки на инструменты ИИ.

— Насколько дорог искусственный интеллект для человечества?

— Люди видят приложение в телефоне, но для каждого запроса нужны огромные дата-центры, серверы, электричество и вода для охлаждения.

Кыргызстан уже сталкивался с похожей ситуацией во время распространения майнинговых ферм. Сначала их активно открывали, затем выяснилось, сколько энергии они потребляют.

ИИ требует еще более масштабной инфраструктуры. Для Центральной Азии вода и электроэнергия являются критически важными ресурсами. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

Сегодня значительную часть затрат покрывают инвестиции, поэтому многие инструменты остаются бесплатными или дешевыми. Но когда инвестиционный ажиотаж уменьшится, компаниям придется зарабатывать. Бесплатных моделей станет меньше, а подписки подорожают.

Тогда пользователям придется либо платить, либо снова учиться самостоятельно писать, анализировать и программировать.

— Можно ли считать нынешний бум ИИ финансовым пузырем?

— Я не могу делать однозначный прогноз. Но вокруг ИИ сформировался огромный инвестиционный ажиотаж. Деньги вкладывают не только в рабочие продукты, но и просто потому, что тема модная.

Возможно, часть компаний закроется, инвесторы потеряют деньги, а хайп уменьшится. Но сама технология останется. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан



Так произошло с блокчейном. Прогнозы не оправдались полностью, но технология не исчезла и стала одним из инструментов. Думаю, с ИИ будет так же. Он перестанет восприниматься как магия, способная решить любую проблему.

— Почему использование ИИ необходимо регулировать?

— Когда появились автомобили, ими можно было управлять без водительских удостоверений. После роста числа аварий государства ввели правила, экзамены и ответственность.

С ИИ мы находимся на ранней стадии. Когда появится больше случаев реального ущерба, регулирование станет жестче. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

Особенно опасны медицина, образование, государственное управление и работа с персональными данными. ИИ способен уверенно выдавать ложную информацию. Если речь идет о диагнозе, юридическом документе или государственном решении, последствия могут быть серьезными.

Я разговаривала с руководителем одного из госорганов Кыргызстана. Он заметил, что сотрудники начали слишком быстро готовить справки и заключения. Оказалось, они загружали в нейросеть обращения и персональные данные граждан, а затем генерировали документы.

Руководитель запретил использовать ИИ на рабочих компьютерах. Но сотрудники могут продолжать делать это через телефоны. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

На мой взгляд, государственным служащим необходимо запретить загружать персональные данные граждан в публичные нейросети. Нужны правила, ответственность и понимание, какие системы можно использовать.

— С какого возраста детям можно давать гаджеты и возможность использовать искусственный интеллект?

— Специалисты рекомендуют примерно до семи лет не давать ребенку свободный доступ к гаджетам, соцсетям и коротким видео.

После семи лет можно постепенно вводить контролируемый образовательный контент. Лучше начинать с длинных форматов — мультфильмов и программ с сюжетом и понятной причинно-следственной связью. Ребенок должен учиться удерживать внимание.

В Codify мы не принимаем детей младше семи лет. Сначала обучаем цифровой грамотности, гигиене и безопасности. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

Ребенок должен понимать, что в интернете под видом ровесника может находиться взрослый. Нельзя сообщать незнакомцам имя, адрес, школу, номер телефона и другие личные данные.

Родители учат детей переходить дорогу и не уходить с чужими людьми, но часто не проводят такую же беседу перед тем, как дать телефон с интернетом.

— Как начинается обучение ребенка в Codify?

— Раньше мы сразу давали программирование. Потом поняли, что детское образование нельзя строить так же, как взрослое. Можно быстро отбить интерес к технологиям.

Теперь начинаем с того, что детям уже нравится. Если ребенок любит Roblox или Minecraft, мы предлагаем не только играть, но и создать собственную игру.

Фото 24.kg. Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ специалистов

Так он изучает логику, компьютерную грамотность и основы программирования. Затем можно перейти к сайтам, приложениям, HTML, CSS и более сложным языкам.

Для детей старше десяти лет мы разработали программу с инструментами ИИ. Они могут быстро создать прототип сайта или приложения. Но задача не в том, чтобы ребенок нажал несколько кнопок и решил, что стал программистом. Он должен понимать, как работает технология и где она ошибается.

— Как выглядит идеальный симбиоз человека и ИИ?

— ИИ должен ускорять поиск, анализ, создание прототипов и рутинные операции. Но нельзя полностью передавать ему мышление и принятие решений.

Я постоянно пользуюсь картами и почти не запоминаю дороги. То же произошло с калькулятором: раньше я легко считала, теперь даже простая операция иногда требует усилий.

Если полностью передать ИИ анализ, письмо и поиск, человек постепенно утратит эти навыки. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

Поэтому нужно помнить три правила: ИИ может ошибаться, поэтому информацию следует перепроверять; он должен усиливать специалиста, а не заменять знания; нельзя отдавать технологии весь собственный интеллектуальный потенциал.

— Вы недавно стали мамой. Какому главному навыку хотели бы научить ребенка?

— После рождения сына я переосмыслила работу, образование и миссию компании.

В первую очередь хочу научить его самостоятельно думать, задавать вопросы и обладать критическим мышлением.

Второе — отличать добро от зла и оставаться хорошим человеком. Злой гений — последнее, что нужно миру.

Третье — иметь внутреннюю опору, чтобы не идти за толпой, задавать неудобные вопросы и выбирать собственный путь.

Раньше я считала, что ребенок обязательно должен учиться в дорогой частной школе, а затем уехать за границу. Сейчас думаю иначе. Я хочу, чтобы он знал кыргызский язык, свои корни и обычную жизнь, умел работать на земле, ухаживать за животными, занимался спортом и самостоятельно принимал решения.

Это называют growth mindset и learn how to learn — умение развиваться и учиться.

Технологические тренды меняются. Сегодня все идут в сторону ИИ, но именно поэтому важно остановиться и спросить, какие риски мы не замечаем. Основатель IT-компании Codify Динара Руслан

Искусственный интеллект нужно использовать осторожно, сохраняя собственный интеллект, самостоятельность и способность оставаться человеком.