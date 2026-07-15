Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска

Microsoft анонсировала масштабное обновление встроенного поиска в Windows 11, которое должно ускорить его, сделать удобнее и менее перегруженным. Одним из ключевых изменений стало удаление рекламного контента из результатов поиска, сообщается в блоге компании.

В Microsoft заявили, что переработали стартовую страницу поиска, сделав ее более минималистичной. Теперь интерфейс должен содержать меньше визуальных элементов и быстрее возвращать пользователя к предыдущим запросам.

Одним из главных стало изменение структуры выдачи. Windows 11 теперь будет лучше обозначать источник каждого результата — приложение, системная настройка, локальный файл, веб-страница или предложение из Microsoft Store.

Кроме того, компания полностью убрала рекламные предложения из поиска. Новая версия будет показывать только наиболее релевантные результаты, снижая количество отвлекающих элементов.

Пользователи также получат больше контроля над интернет-результатами и рекомендациями из Microsoft Store. В настройках появится возможность выбрать, должны ли такие предложения отображаться вместе с локальными результатами.

Отдельное внимание Microsoft уделила ранжированию. Если на компьютере уже есть подходящий файл, приложение или настройка, Windows 11 будет чаще выводить их выше результатов из интернета и магазина приложений.

Поиск приложений также получил улучшенную обработку ошибок. Теперь система лучше распознает опечатки, пропущенные символы и неполные слова.

Помимо этого, Microsoft улучшила поиск файлов. Новая версия быстрее находит локальные документы, а также лучше работает с файлами из облачных сервисов и подключенных устройств.

Пока обновленная версия доступна только тестировщикам Windows Insider. Дата выхода обновленного поиска для всех пользователей Windows 11 не раскрывается.