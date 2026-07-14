02:51
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире, сообщает Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается почти в 36 миллиардов долларов. Он также стал восьмым богатейшим человеком Китая.

Лян Вэньфэн опережает сооснователя Anthropic Дарио Амодеи (состояние — почти 8 миллиардов долларов), и Грега Брокмана из OpenAI (25,5 миллиарда долларов).

Стремительный рост капитала произошел после очередного раунда финансирования его компании, в ходе которого его состояние, ранее оценивавшееся в 16,7 миллиарда долларов, увеличилось более чем вдвое.

Лян Вэньфэн окончил университет по специальности «информационные и коммуникационные технологии». Основал DeepSeek в 2023 году.

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке больших языковых моделей (LLM) и технологий искусственного интеллекта. Базируется в Ханчжоу.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/381705/
просмотров: 3093
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекские школьники создали «умные» очки для незрячих
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
OpenAI создаст колонку с камерой, которая будет изучать жизнь своего владельца
Пока скорая едет: как ИИ помогает пациенту в Бишкеке еще до приезда врачей
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Кнопочные телефоны с поддержкой искусственного интеллекта выпустила Nokia
Искусственный интеллект: добро или зло для школьников и студентов?
Google встроила нейросеть Gemini в камеру электромобиля: что она умеет делать
Чем опасен ИИ: независимая научная группа представила свой первый доклад
За первый год президентства Трамп заработал на криптовалюте 1 миллиард долларов
Популярные новости
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Это не&nbsp;соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи
В&nbsp;Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
iPhone с&nbsp;двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба