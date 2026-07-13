Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas

OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas, который просуществовал меньше года. Об этом сообщил представитель компании Джеймс Сан.

Вместо экспериментального поисковика пользователям предлагают перейти на настольного ИИ-агента ChatGPT. Он объединяет в себе ИИ-ассистента Codex для программирования и новый рабочий инструмент ChatGPT Work — для автоматизации рабочих задач и помощи с рутиной.

Как уточнили в OpenAI, функции поиска теперь встроены в клиент напрямую, что делает браузер избыточным.

Предполагаемая дата отключения программы — 9 августа 2026 года. Таким образом, экспериментальный браузер просуществовует менее 10 месяцев.

9 июля 2026 года OpenAI открыла доступ к новой ИИ-модели GPT-5.6. Она демонстрирует лучшую эффективность в программировании, аналитике, научных исследованиях и кибербезопасности.

Вместе с релизом разработчики улучшили механизм кэширования запросов в API — это должно повысить стабильность работы модели и улучшить ее использование в сторонних приложениях.