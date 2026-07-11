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Техноблог

Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram

Корпорация Meta добавила в Instagram новую функцию, благодаря которой пользователи могут создать собственные цифровые копии с возможностями искусственного интеллекта.

Нейросеть может общаться от имени блогеров с подписчиками в личных чатах или в комментариях к постам. Создать собственную цифровую копию можно с помощью инструмента AI Studio — функция работает через веб-интерфейс или сразу в приложении после начала переписки с ИИ. Можно настроить ИИ при помощи дополнительного обучения на контенте в Instagram.

Есть возможность создания автоответов, можно указать пользователей, с которыми разрешено взаимодействовать. 

Meta также разрешает создавать абсолютно новых ИИ-персонажей, которыми потом можно будет поделиться в магазине OpenAI. ИИ-профили будут маркироваться.

Если у пользователя открытый профиль, другой человек может упомянуть его аккаунт в запросе к Meta AI, и система сгенерирует изображение с использованием его внешности.

Разработчик заверяет, что система автоматически исключает из базы приватные профили и аккаунты пользователей младше 18 лет. Однако корпорация не уточнила, защищены ли дети, чьи фотографии родители выкладывают в своих открытых аккаунтах.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/381386/
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