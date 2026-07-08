Meta разрешила ИИ использовать фото из Instagram без уведомления владельцев

Компания Meta представила новый сервис для генерации и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта — Muse Image.
Сервис создает изображения по текстовому описанию и позволяет редактировать готовые фотографии. Одной из функций стала возможность использовать снимки из открытых аккаунтов Instagram при создании новых ИИ-изображений.
Как сообщают зарубежные технологические издания, пользователю достаточно указать нужный профиль в запросе к Meta AI. После этого искусственный интеллект может использовать доступные публичные фотографии из аккаунта для генерации новых изображений, в том числе с лицом человека.
В Meta заявили, что Muse Image оснащен механизмами защиты, которые ограничивают создание изображений, нарушающих правила компании. При этом новая функция вызвала вопросы о защите персональных данных и использовании пользовательского контента.