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Техноблог

Meta разрешила ИИ использовать фото из Instagram без уведомления владельцев

Компания Meta представила новый сервис для генерации и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта — Muse Image.

Сервис создает изображения по текстовому описанию и позволяет редактировать готовые фотографии. Одной из функций стала возможность использовать снимки из открытых аккаунтов Instagram при создании новых ИИ-изображений.

Как сообщают зарубежные технологические издания, пользователю достаточно указать нужный профиль в запросе к Meta AI. После этого искусственный интеллект может использовать доступные публичные фотографии из аккаунта для генерации новых изображений, в том числе с лицом человека.

Meta
Фото Meta. Meta разрешила ИИ использовать фото из Instagram без уведомления владельцев
При этом владелец аккаунта не получает уведомление о том, что его фотографии использованы для создания изображения. По данным компании, пользователи, которые не хотят разрешать использование своих снимков, могут отключить эту возможность в настройках конфиденциальности.

В Meta заявили, что Muse Image оснащен механизмами защиты, которые ограничивают создание изображений, нарушающих правила компании. При этом новая функция вызвала вопросы о защите персональных данных и использовании пользовательского контента.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/381124/
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