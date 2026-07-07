02:50
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Платный доступ к новому редактору начал тестировать Telegram

Платный доступ к новому редактору начал тестировать Telegram. Об этом сообщает «Код Дурова».

В бета-версии Telegram 12.9 для Android обнаружено ограничение на использование расширенного форматирования сообщений. Она будет доступна только подписчикам Telegram Premium.  

При этом сам редактор продвинутого форматирования остается открытым для всех пользователей. Однако при попытке отправить сообщение, созданное с использованием расширенных инструментов, приложение требует наличия платной подписки.

Новый редактор позволяет оформлять текст сообщений в формате, близком к полноценному документу. Пользователям доступны заголовки, цитаты, блоки кода, футеры, маркированные и нумерованные списки, чек-листы, а также сворачиваемые блоки текста.

Помимо текстового оформления, в такие сообщения можно добавлять изображения, аудиофайлы и геолокацию, а также использовать эмодзи из набора Telegram Premium.

Формально расширенное форматирование не является полностью новой разработкой. Базовая поддержка Markdown-разметки с таблицами, формулами и цитатами появилась в Telegram версии 12.8, но только для ботов. 
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/380912/
просмотров: 3616
Версия для печати
Материалы по теме
iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты
Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска
Apple запускает производство юбилейного iPhone 20
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram
Популярные новости
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Это не&nbsp;соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи
В&nbsp;Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
iPhone с&nbsp;двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба