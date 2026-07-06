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Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки

Солнце 5 июля обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Лаборатории солнечной астрономии
Фото Лаборатории солнечной астрономии

Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025-2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки.

5 июля, с 00 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек. И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года, отмечается в сообщении.

Как ожидается, уже сегодня потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад, и, если на звезде не сформируется новых очагов активности, к середине недели она снова впадет в спячку на неопределенное время.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/380851/
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