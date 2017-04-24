На Иссык-Куле определили сильнейших таэквондистов

На Иссык-Куле накануне определили сильнейших таэквондистов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Федерации таэквондо ITF КР, которую возглавляет Олег Лим.

По их словам, в городе Караколе состоялся открытый чемпионат Иссык-Кульской области. Участвовали 150 спортсменов. Гостями турнира были представители Бишкека. Медали разыгрывались в разделах «тули» и «спарринги». «Победителями в своих категориях стали Арсений Хван, Атай Дуйшебаев, Шабдан Айткул, Канатбек уулу Азирет, Владислав Дюгай и Кунай Болотов, — отметили в федерации. — Хорошие результаты показали воспитанники тренера Олега Югая».

«Состязания прошли на высоком уровне. Мы довольны формой бойцов, — добавили в федерации. — Данный чемпионат стал для них этапом подготовки к престижным международным соревнованиям, которые пройдут 8–9 мая в Караганде (Казахстан)».