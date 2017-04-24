11:17
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Спорт

В Бишкеке прошел международный турнир по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 21—23 апреля прошел второй тур международного клубного чемпионата имени Ю.Посевина. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу боролись 18 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Удачно сыграли узбекистанцы: команда «Хван Ман Гым-1» заняла первое место, а «Хван Ман Гым-2» — третье. Между ними расположилась «Харки-Масанчи» (РК). «Победитель чемпионата определяется по итогам четырех туров. По сумме очков, набранных в первых двух турах, на первое место вышла команда «Харки-Масанчи», — отметил Алишер Якупбаев.

«В личном зачете среди девушек победила Айнур Абдурахимова («Хван Ман Гым-1»), среди юношей — Муслим Харки («Харки-Масанчи»)», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/sport/50297/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел четвертый тур чемпионата страны по настольному теннису
В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по настольному теннису
В Бишкеке прошел третий тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Популярные новости
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;кикбоксингу готовится к&nbsp;чемпионату Азии Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!