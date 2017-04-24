Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку

Игрока ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку.

По данным Футбольной лиги КР, полузащитника Муролима Ахмедова дисквалифицировал дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации на два матча Кубка АФК и оштрафовал на $2 тысячи за удаление в игре с «Дордоем», прошедшей 4 апреля в рамках второго тура этого турнира.

«Ахмедова удалили с поля в первом тайме за грубую игру: он влетел ногами в защитника «Дордоя» Марата Аджиниязова», — отметили в ФЛК.

«Игрок обязуется уплатить штраф в течение 30 дней. Для повторных нарушений предусмотрены более суровые наказания, — добавили в ФЛК. — Таким образом, Ахмедов не сможет помочь своей команде в игре с таджикским «Истиклолом», которая пройдет 3 мая в Оше. Первый из двух матчей, на которые его дисквалифицировали, состоялся 18 апреля».