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Спорт

В Кыргызстане подвели итоги республиканской универсиады

Фото ГАМФКиС. Награждение победителей универсиады

В Кыргызстане подвели итоги универсиады. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в состязаниях участвовали около пяти тысяч студентов из 36 вузов. В программе было 16 видов (ордо, тогуз-коргоол, плавание, бокс, легкая атлетика, теннис и так далее). Первое место в общекомандном зачете заняла Академия физической культуры и спорта (КГАФКиС), второе — КГЮА, третье — КТУ «Манас».

«Проведение таких соревнований укрепляет спортивный интерес у молодежи. От молодого поколения зависит будущее страны! Думаю, каждый участник получил бесценный опыт и обрел новых друзей», — отметил на закрытии универсиады замдиректора ГАМФКиС Канатбек Арпачиев.
Ссылка: http://24.kg/sport/50261/
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