11:17
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Спорт

«Алай» и «Дордой» разгромили соперников в чемпионате КР по футболу

Клубы «Алай» (Ош) и «Дордой» (Бишкек) разгромили соперников в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, накануне состоялись поединки третьего тура национального первенства. Действующий чемпион «Алай» в гостях победил столичную «Алгу» — 4:0. Алиа Силла забил три гола, Муролим Ахмедов — один. Вице-чемпион «Дордой» дома одолел кочкор-атинский «Нефтчи» — 5:0. По разу отличились Бекжан Сагынбаев, Алишер Азизов, Зарифу Сулемана, Мирбек Ахматалиев и Карим Израилов.

Кроме того, кантская «Абдыш-Ата» на своем поле победила «Кара-Балту» — 3:0. Голы забили Иван Филатов, Нуркал Сатаев и Бахтияр Дуйшобеков. «Абдыш-Ата» (9 очков) возглавляет турнирную таблицу. «Дордой» и «Алай» (по 7 очков) идут следом. На четвертом месте «Алга» (3 очка). У «Нефтчи» и «Кара-Балты» очков пока нет.

ФЛК
Фото ФЛК. Положение команд после третьего тура

Ссылка: http://24.kg/sport/50258/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку
Спортивный календарь с 24 по 30 апреля
«Алай» проиграл матч третьего тура Кубка АФК по футболу
«Дордой» проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу
«Алай» и «Дордой» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Абдыш-Ата» вышла в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу
В Кыргызстане прошел второй тур чемпионата страны среди ветеранов по футболу
В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата страны по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла три позиции в рейтинге ФИФА
«Дордой» вырвал победу в матче с «Алаем» на Кубке АФК по футболу
Популярные новости
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;кикбоксингу готовится к&nbsp;чемпионату Азии Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!