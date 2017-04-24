«Алай» и «Дордой» разгромили соперников в чемпионате КР по футболу

Клубы «Алай» (Ош) и «Дордой» (Бишкек) разгромили соперников в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, накануне состоялись поединки третьего тура национального первенства. Действующий чемпион «Алай» в гостях победил столичную «Алгу» — 4:0. Алиа Силла забил три гола, Муролим Ахмедов — один. Вице-чемпион «Дордой» дома одолел кочкор-атинский «Нефтчи» — 5:0. По разу отличились Бекжан Сагынбаев, Алишер Азизов, Зарифу Сулемана, Мирбек Ахматалиев и Карим Израилов.

Кроме того, кантская «Абдыш-Ата» на своем поле победила «Кара-Балту» — 3:0. Голы забили Иван Филатов, Нуркал Сатаев и Бахтияр Дуйшобеков. «Абдыш-Ата» (9 очков) возглавляет турнирную таблицу. «Дордой» и «Алай» (по 7 очков) идут следом. На четвертом месте «Алга» (3 очка). У «Нефтчи» и «Кара-Балты» очков пока нет.