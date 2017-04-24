Спортивный календарь с 24 по 30 апреля

22—30 апреля. Чемпионат мира среди школьников по шахматам. Яссы (Румыния)

Медали разыгрываются в шести возрастных группах — до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. В программе девять туров. От Кыргызстана выступает юный, но уже имеющий победный опыт Чынгыз Султай.

24—30 апреля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Карши (Узбекистан)

Участвуют около 40 мастеров ракетки из 11 стран. Единственный представитель Кыргызстана — Данияр Дулдаев. Ранее он выступил на двух турнирах подряд в Казахстане, но не преуспел.

24—30 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Карши (Узбекистан)

За победу борются более 40 спортсменок из 14 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

26—27 апреля. Международные соревнования по плаванию. Ашхабад (Туркменистан)

Участвуют спортсмены из шести стран, в том числе представители Кыргызстана. Одна из целей турнира — подготовка к Азиатским играм, которые пройдут осенью в туркменской столице.

26—30 апреля. Чемпионат Азии по кикбоксингу. Ашхабад (Туркменистан)

Этот турнир также один из подготовительных этапов к Азиаде. Кыргызстан представляют 28 спортсменов. Они борются за победу в разделах «К-1», «лоу-кик», «фулл-контакт» и «лайт». Ранее кикбоксеры поведали о подготовке к состязаниям и поделились чемпионскими амбициями.

29 апреля. Кубок Азии по триатлону. Субик-Бей (Филиппины)

Данный вид спорта в Кыргызстане развивается не так давно, но у нас уже есть спортсмены международного уровня. Один из них — Александр Требунский — главная надежда КР на медаль на этом турнире.

29 апреля. Международные соревнования WFCA-36 по смешанным единоборствам. Грозный (Россия)

Запланировано 10 схваток с участием спортсменов из пяти стран. Среди них три кыргызстанца, которые проведут бои с представителями РФ. В весовой категории 61,2 килограмма Бексултан Каипназар будет биться с Шамилем Насрутдиновым, в весе 65,8 кг Азиз Сатыбалдиев встретится с Ахмедом Гакиевым, а в весе 70,3 кг Илимбек Токтогулов схлестнется с Мансуром Джамбураевым.

29 апреля. Международные соревнования по тайскому боксу. Зук Микаэль (Ливан)

В программе 10 боев, в том числе противостояние уроженки Кыргызстана Антонины Шевченко и Исы Тидблад Кескикангас (Швеция). Они оспорят сразу два титула чемпионки мира — по версиям WMC и Phoenix FC. Антонина Шевченко рассказала о подготовке к этому бою.

29 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, четвертый тур

«Дордой» (Бишкек) — «Алга» (Бишкек),

«Алай» (Ош) — «Абдыш-Ата» (Кант).

«Дордой» и «Алай» проводят эти матчи в преддверии ответственных поединков группового этапа Кубка АФК, намеченных на 3 мая. Фавориты будут экономить силы или выложатся на 100 процентов в играх с принципиальными соперниками — главная интрига тура.

29 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, шестой тур. Бишкек, школа № 29

молодежная сборная Кыргызстана — «Динамо Бишкек», 12.00,

«Политехник» — КТУ «Манас», 13.30,

«Гиннес-29» — «Эдельвейс», 15.00.

Самым упорным обещает стать поединок между двумя фаворитами турнира — «Гиннесом-29» и «Эдельвейсом». От его исхода во многом будет зависеть итоговое расположение команд в турнирной таблице. Не менее интересными обещают стать два других матча.

29 апреля — 1 мая. Международные соревнования «Джейран Трофи 2017» по маунтинбайку. Казахстан

В программе — три этапа общей протяженностью 260 километров. В Кыргызстане состязания по данному виду спорта проводятся нечасто, и участие в «Джейран Трофи» для наших велогонщиков — хорошая возможность попрактиковаться.

29 апреля — 9 мая. Международная альпиниада-2017. Чуйская область

Традиционные состязания посвящены столетию одного из основателей альпинизма в Кыргызстане Б.Маречека. В программе — массовое восхождение на пик Комсомолец, спортивные и учебные подъемы на вершины в ущелье Ала-Арча.

30 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, четвертый тур

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Кара-Балта».

В противостоянии аутсайдеров национального первенства более крепкий «Нефтчи» наверняка возьмет три очка.

30 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, 14-й тур. Бишкек, школа № 29

КРСУ — Fire-29, 9.00,

«Живое Кант» — «Гризли», 10.30,

КГЮА — «Манас», 12.00,

«Алга» — «Токмок», 13.30,

КНУ — КТУ «Манас», 15.00,

«Тулпар-СКИФ — «Мой телефон», 16.30,

«Политехник» — «Гиннес-29», 18.00,

«Нарын» — «Тулпар-СКИФ-2», 19.30.

Это предпоследний тур регулярного чемпионата. Совсем скоро болельщики узнают пары команд, которые сразятся в плей-офф.

30 апреля — 7 мая. Чемпионат Азии по боксу. Ташкент (Узбекистан)

Кыргызстан представляют девять спортсменов, в том числе такие звезды, как Азат Усеналиев, Эрмек Сакенов, Омурбек Малабеков и Сергей Паренко. Турнир проводится раз в два года. На ЧА-2013 кыргызстанцы завоевали четыре медали, на ЧА-2015 — одну. Наставник сборной Адылкан Бекболотов надеется, что в этот раз команда выступит не хуже, а то и лучше, чем четыре года назад.