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Спорт

Кыргызстанец пробился в пятерку лучших на чемпионате мира по джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев пробился в пятерку лучших на чемпионате мира по джиу-джитсу, проходящем в городе Абу-Даби (ОАЭ). Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он выступал в весовой категории 85 килограммов. Тройку призеров в ней составили Якуб Заиковски (Польша), Санг-Хен Ли (Южная Корея) и Джошуа Вэлс (США). Муртазалиев две первые схватки по воле жребия и из-за отсутствия соперников пропустил. В 1/8 финала он победил Джона Шеридана (Ирландия), а в четвертьфинале — Пему Доржа (Канада).

В полуфинале кыргызстанец не справился с Якубом Заиковски, а в утешительном раунде — с Джошуа Вэлсом. Итог — пятое место. Всего в этой категории участвовали 36 бойцов.
Ссылка: http://24.kg/sport/50112/
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