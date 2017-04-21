Танцы на лошадях

С такой дисциплиной конного спорта, как конкур (преодоление препятствий), многие более-менее знакомы. А вот выездка лошади для обывателей — темный лес. При этом она входит в программу Олимпиады еще с 1912 года! Одни называют ее «танцами на лошадях», другие сравнивают с фигурным катанием.

В Бишкеке 20 апреля стартовал открытый чемпионат Кыргызстана по выездке — шикарная возможность познакомиться с необычным видом спорта.

Участвуют 25 спортсменов из КР и Казахстана, в том числе титулованные Екатерина Каркавцева, Екатерина Соловьева, Оксана Ермолаева и Элина Сергеева.

Во время выступления всадник и скакун, образно говоря, становятся единым целым. Спортсмен отдает команды, и его четвероногий друг их выполняет. Чем послушнее конь и точнее его движения, тем лучше. Выступление проходит под романтичную или умиротворяющую музыку.

Скакуны веселые, красивые, холеные, любимые. Двигаются боком, задом, грациозно переминаются с ноги на ногу, разворачиваются на месте…

Даже простая поступь у них выглядит изящно. Некоторые элементы напоминают танцевальные па, и это приводит зрителей в восторг.

Последних, кстати, совсем мало. Не сравнить с кок-бору, где трибуны порой не могут вместить всех болельщиков. Наверное, причина в том, что СМИ в стране уделяют гораздо больше внимания популяризации жестких видов спорта, чем миролюбивых и элегантных.

Чем хороша выездка? В ней, в отличие от большинства видов спорта, нет возрастного ценза. Можно успешно выступать и в 50, и в 70 лет. Было бы желание! Занимаются ею в КР немногие, ибо развивается она лишь в Бишкеке на базе РСДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью. Но те, кто увлекается этим серьезно, вкладывают в дело всю душу. Опытная Екатерина Соловьева — одна из таких. В спорте она больше 30 лет. Не раз выигрывала национальное первенство, побеждала на чемпионате Центральной Азии. Недавно успешно выступила на чемпионате Бишкека. Тренирует молодежь.

— Все лошади разные. Каждая — индивидуальность со своим характером и настроением. Есть лошади доверчивые и послушные, и найти с ними общий язык нетрудно. А есть такие, кто не хочет работать и подчиняться. Но меня это не пугает. Искать к ним подход, налаживать контакт и заставлять тебя слушаться от малейшего прикосновения очень интересно! — поведала ИА «24.kg» Екатерина Соловьева.

— Долго приходится учиться, чтобы так филигранно управлять скакунами?

— Зависит от ребенка. У кого-то есть врожденное чувство ритма и баланса, а у кого-то — нет, и этому приходится обучать. А вообще выездка — это нелегко. Надо работать над собой, быть терпеливым. Не каждый может это выдержать. Хочется, чтобы такие классические виды, как наш, развивались по всей республике.

Занимаясь конным спортом, человек становится трудолюбивым, дисциплинированным, обретает чувство коллективизма, психологически и физически крепнет.

«Данный турнир — этап подготовки к заочному Кубку мира-2017 Challenge, который пройдет в Бишкеке в июле, — сообщила ИА «24.kg» одна из главных вдохновителей развития конного спорта в КР Ольга Горбаченко. — Говорить о поездках на заграничные соревнования не могу — у нас плохо с финансовым обеспечением. Ищем спонсоров. В 2016-м выступили в Москве: высокого результата не показали, зато набрались опыта и посмотрели на работу мастеров высокого класса. А на заочном Кубке мира-2016 показали хороший результат, заняв шестое место из 35 команд».

Чемпионат КР продлится еще два дня.