В Бишкеке прошел очередной зрелищный турнир по кулатуу эртаймаш

В Бишкеке прошел турнир WEF 30 SELECTION-7 среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

В программе было 24 боя. Большинство завершилось досрочно в результате применения участниками болевого или удушающего приема, либо технического нокаута.

Как сообщается, свои схватки выиграли Жыргалбек уулу Семетей (весовая категория 57 килограммов), Мирлан Мырзамаматов (60 кг), Улан Конурбаев, Адилет Адиев, Бекболсун Мамытбеков, Каныбек уулу Бексултан, Байел Канаев, Максат уулу Айдамир, Бостон Анарбаев и Токтосун уулу Чынгызбек (все в весе 61 кг).

Также отличились Жусупкан уулу Жумгалбек, Аруун Макамбаев, Нурбек Сатыбаев, Айбек Турдиев (все в весе 66 кг). Абдирашит уулу Тимур, Асанбай уулу Чынгыз и Райымберди уулу Айбек выиграли бои в весе 70 кг, Эламан Алмазбеков — в весе 71 кг. Алтынбек Арыкбаев, Санжар Ажыбаев и Мансур Азаматов победили в весе 77 кг. Бактияр Уметалиев выиграл бой в категории 84 кг, а Абылкасым Якубов — в весе 93 кг.