19:22
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Спорт

В Бишкеке прошел очередной зрелищный турнир по кулатуу эртаймаш

В Бишкеке прошел турнир WEF 30 SELECTION-7 среди профессионалов по кулатуу эртаймаш. Об этом сообщила Федерация WEF.

В программе было 24 боя. Большинство завершилось досрочно в результате применения участниками болевого или удушающего приема, либо технического нокаута.

Как сообщается, свои схватки выиграли Жыргалбек уулу Семетей (весовая категория 57 килограммов), Мирлан Мырзамаматов (60 кг), Улан Конурбаев, Адилет Адиев, Бекболсун Мамытбеков, Каныбек уулу Бексултан, Байел Канаев, Максат уулу Айдамир, Бостон Анарбаев и Токтосун уулу Чынгызбек (все в весе 61 кг).

Также отличились Жусупкан уулу Жумгалбек, Аруун Макамбаев, Нурбек Сатыбаев, Айбек Турдиев (все в весе 66 кг). Абдирашит уулу Тимур, Асанбай уулу Чынгыз и Райымберди уулу Айбек выиграли бои в весе 70 кг, Эламан Алмазбеков — в весе 71 кг. Алтынбек Арыкбаев, Санжар Ажыбаев и Мансур Азаматов победили в весе 77 кг. Бактияр Уметалиев выиграл бой в категории 84 кг, а Абылкасым Якубов — в весе 93 кг.
Ссылка: http://24.kg/sport/49886/
просмотров: 934
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли семь боев на турнире WEF 29 Global 7 по кулатуу эртаймаш
Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире по ММА в Таиланде
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по ММА
В Кыргызстане стартовал чемпионат по ММА
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате мира по ММА
В Джалал-Абадской области прошли международные соревнования по кулатуу эртаймаш
В Нарынской области прошли международные состязания по кулатуу эртаймаш
В Бишкеке прошли международные соревнования по кулатуу эртаймаш ММА
Популярные новости
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;кикбоксингу готовится к&nbsp;чемпионату Азии Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
Дастан Лепшаков занял второе место на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;бильярду Дастан Лепшаков занял второе место на чемпионате мира по бильярду
&laquo;Дордой&raquo; проиграл туркменскому &laquo;Алтын Асыру&raquo; на&nbsp;Кубке АФК по&nbsp;футболу «Дордой» проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу
&laquo;Алай&raquo; проиграл матч третьего тура Кубка АФК по&nbsp;футболу «Алай» проиграл матч третьего тура Кубка АФК по футболу
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!