«Дордой» проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» сегодня проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу.

Поединок третьего тура группового этапа в группе D прошел в городе Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова. У гостей был шанс открыть счет еще на 18-й минуте, но они не реализовали пенальти. На 43-й минуте усилиями Мурата Якшиева все же открыли счет. На 84-й минуте Алтымурат Аннадурдыев удвоил преимущество «Алтын Асыра». Итоговый счет — 2:0 в пользу туркменов.

«Дордой» остался на третьем месте в турнирной таблице. На его счету по-прежнему три очка. «Алтын Асыр» (семь очков) идет первым. В эти минуты в Душанбе проходит второй матч третьего тура в этой группе: местный «Истиклол» принимает ошский «Алай».