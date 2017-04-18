В Кыргызстане прошел чемпионат страны по грэпплингу

В столице Кыргызстана прошел чемпионат страны по грэпплингу ADCC. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Кенжебек Чекиров.

По его словам, в соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из Бишкека и регионов. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях. В весе 65,9 килограмма высшую ступень пьедестала почета занял Мырзамедин Пазылов, 76,9 кг — Адилет Мусаев, 87,9 кг — Бексултан Омурзаков.

В категории 99 кг первенствовал Садырбек уулу Узак, свыше 99 кг — Курманбек Адиев (все из клуба Fighter KG).