В Чуйской области прошли соревнования «Памяти друзей» по альпинизму

В Чуйской области в ущелье Чункурчак накануне прошли соревнования «Памяти друзей» по альпинистскому двоеборью. Об этом ИА «24.kg» сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марина Гальцова.

По ее словам, в состязаниях участвовали около 40 спортсменов. Среди мужчин в дисциплине «драйтулинг» первое место занял Роман Ковалев, второе — Андрей Ерохин, третье — Виталий Чепеленко. В дисциплине «альпинистская техника» тройку лидеров составили Роман Ковалев, Влад Чалов и Виктор Филинов. В многоборье лучшим стал Роман Ковалев.

Среди женщин в дисциплине «драйтулинг» пьедестал почета заняли Анастасия Клевцова, Виолетта Афуксениди и Нина Кубко. В альпинистской технике спортсменки расположились в следующем порядке: Афуксениди, Клевцова, Кубко. В многоборье победила Анастасия Клевцова.