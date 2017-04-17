Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии

На прошлогоднем чемпионате Азии по кикбоксингу, прошедшем в Южной Корее, сборная Кыргызстана завоевала девять медалей и заняла первое место в командном зачете. Очередной ЧА состоится 24—30 апреля в Туркменистане, и болельщики ждут от команды повторения триумфа. Корреспондент ИА «24.kg» посетил тренировочные сборы и понаблюдал за подготовкой бойцов.

В составе сборной в Ашхабад поедут 28 спортсменов, которые выступят в разделах «лоу-кик», К-1, «фулл-контакт» и «лайт».

Среди них такие звезды, как Авазбек Аманбеков, Алексей Федосеев и Куан Абдраимов, а также перспективная молодежь, уже имеющая победный опыт. А вот Уланбека Касымбекова не видно. Он получил травму глаза и перенес операцию. Также в составе команды шесть тренеров, в том числе Маралбек Давлеткулов и Малик Хихи.

Фото ИА «24.kg». Сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии

Сборники прибыли в клуб «Гермес Профи» и, переодевшись, отправились в близлежащий парк на пробежку. Вернувшись, начали прыгать со скакалкой, постепенно увеличивая интенсивность. Через 15 минут стали делать растяжку и разминать конечности. Тренировка едва началась, а у некоторых вид уже утомленный.

— Устали? — торжествующе спросил главный тренер сборной КР Александр Воинов. — Я же говорил, что к сегодняшнему дню плакать будете. Ничего, зато потом будет легко.

Фото ИА «24.kg». Соревнования пройдут 24—30 апреля в Ашхабаде

И действительно: сборы идут с начала месяца, и ребята перенесли большие нагрузки. Много времени уделили общей физической подготовке, укрепляя силу и выносливость. Сейчас команда на заключительном этапе сборов. Настает пора реабилитации, и аккурат к началу континентального первенства бойцы должны выйти на пик формы.

Наконец начались спарринги, и кикбоксреы стали отрабатывать друг на друге удары. «Ищите в себе силы, бейтесь на характере, — велел Александр Воинов. — А где апперкоты? Не вижу совсем! Кто будет снизу работать?»

В качестве помощников тренера выступили известные бойцы Ален Офойо и Кумар Жалиев. Первый помогал словом, второй сам участвовал в спарринге.

Схватки продлились восемь раундов по две минуты с небольшими перерывами. Несмотря на усталость, кикбоксеры действовали активно и продемонстрировали владение многими эффективными и эффектными приемами (смотрите видео).

В какой-то момент Алексей Федосеев вышел с ринга, держась за палец ноги. «Попал спарринг-партнеру по локтю пальцем, и теперь он болит. Поеду на рентген», — поведал ИА «24.kg» трехкратный чемпион мира. Будет очень обидно, если один из лидеров сборной пропустит ЧА!

Фото ИА «24.kg». Кыргызстан представят 28 спортсменов

«Основной акцент делаем на раздел «лоу-кик» — планируем занять в нем первое место в командном зачете. И в других разделах медали должны быть, — сказал ИА «24.kg» Александр Воинов. — Основными соперниками наших кикбоксеров традиционно будут представители Казахстана и Ирана. Хорошие команды у Кореи и Туркменистана. Данный ЧА — генеральная репетиция перед Всемирными играми, которые пройдут летом в Польше, и перед Азиадой, которая состоится осенью в том же Ашхабаде».

«Сборы должны были пройти на Иссык-Куле. Там, наверху, форма набирается быстрее. Но погода резко испортилась, и я не стал рисковать здоровьем спортсменов. А тут город, суета… Но ничего, сборами доволен. Спортсмены в той форме, в какой должны быть. Видно, что у них есть настрой и желание победить. Атмосфера и моральный климат в команде хорошие», — отметил наставник.

Будем надеяться, что все пойдет по плану и сборная покажет свои возможности. Ждать осталось недолго.