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Спорт

В Бишкеке прошли международные соревнования по дзюдо памяти Камиля Арсланова

В Бишкеке прошли международные юношеские соревнования по дзюдо, посвященные памяти мастера спорта СССР Камиля Арсланова. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

По их словам, в состязаниях участвовали спортсмены из КР и Казахстана. Разыграно 13 комплектов наград. Десять золотых медалей достались представителям нашей страны, три — гостям из РК. В женской части турнира в весовой категории свыше 52 килограммов победила кыргызстанка Насият Бейшенкулова.

В мужской части состязаний в своих категориях лучшими стали Байэл Токтосунов, Хусанжан Юсупов, Шабдан Карабеков, Увайс Абдылдаев, Атай Абдикаримов, Эрбол Абасбеков, Алмазжан уулу Тегин, Абдулла Алиев и Тимур Насыров (все из КР).
Ссылка: http://24.kg/sport/49638/
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