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Спорт

Ксения Палкина заняла третье место на теннисном турнире в Казахстане

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла третье место на международном теннисном турнире, завершившемся 16 апреля в городе Шымкенте (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, в одиночном разряде Палкина выбыла из борьбы в первом круге, проиграв Лизе Матвиенко (Германия) — 2:6, 6:4, 5:7. В парном разряде кыргызстанка играла в дуэте с Александрой Перпер (Молдова). В первом круге они победили Альбину Хабибулину (Узбекистан) и Садафмо Толибову (Беларусь) — 6:2, 6:4. В четвертьфинале одолели Лизу Матвиенко и Марлис Сзуппер (Австрия) — 6:3, 6:1.

В поединке за выход в финал Палкина и Перпер не справились с будущими чемпионками турнира Илоной Кремень (Беларусь) и Яной Сизиковой (Россия) — 3:6, 1:6.
Ссылка: http://24.kg/sport/49632/
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