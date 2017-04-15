Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял второе место на чемпионате мира по бильярду. Об этом сообщает сайт «Дуплет».

В городе Югорске (Россия) завершился финальный поединок ЧМ по комбинированной пирамиде, в котором 20-летний Дастан Лепшаков встречался с 16-летним Иосифом Абрамовым (РФ). Ведя со счетом 5:4, кыргызстанец упустил победу — 5:6.

Напомним, всего на этом ЧМ выступили 11 представителей КР. Кроме Лепшакова, в десятку сильнейших пробились трое: Азиз Мадаминов, Ызатбек Ратбеков (разделили пятое место) и Качкынбай Нурумбетов (девятое место).