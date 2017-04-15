19:22
+20
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Спорт

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон, прошедший сегодня в городе Душанбе (Таджикистан). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, участники преодолели 21 километр 97,5 метра. Среди них были бегуны, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх. Нашу страну представили два легкоатлета, и оба поднялись на пьедестал почета.

Среди женщин Виктория Полюдина заняла первое место с результатом 1 час 13 минут 27 секунд. Среди мужчин Адилет Кыштакбеков прибежал к финишу третьим (1 час 4 минуты 47 секунд).

Как отмечается, в 2016-м на полумарафоне в Душанбе лучшей стала другая кыргызстанка — Дарья Маслова. В этот раз она не участвовала.
Ссылка: http://24.kg/sport/49627/
просмотров: 884
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году Иссык-кульский марафон пройдет по новому маршруту
В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по кроссу
У кыргызстанцев пять медалей на международном турнире по легкой атлетике
Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!
Легкоатлеты из Кыргызстана завоевали 14 медалей в Казахстане
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике
В Бишкеке прошли республиканские соревнования по легкой атлетике
Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на марафонском забеге в Китае
В Бишкеке в рамках спартакиады «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике
Иссык-Кульские игры: члены олимпийской сборной КР выступили на турнире по легкой атлетике
Популярные новости
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;кикбоксингу готовится к&nbsp;чемпионату Азии Как сборная Кыргызстана по кикбоксингу готовится к чемпионату Азии
Дастан Лепшаков занял второе место на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;бильярду Дастан Лепшаков занял второе место на чемпионате мира по бильярду
&laquo;Дордой&raquo; проиграл туркменскому &laquo;Алтын Асыру&raquo; на&nbsp;Кубке АФК по&nbsp;футболу «Дордой» проиграл туркменскому «Алтын Асыру» на Кубке АФК по футболу
&laquo;Алай&raquo; проиграл матч третьего тура Кубка АФК по&nbsp;футболу «Алай» проиграл матч третьего тура Кубка АФК по футболу
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!