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Спорт

«Тулпар-СКИФ» впервые с 2015 года проиграл матч в чемпионате КР по баскетболу

«Тулпар-СКИФ» впервые за два года проиграл матч в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли поединки 11-го тура национального первенства. В принципиальном матче двух лидеров «Гиннес-29» победил чемпиона двух последних лет «Тулпар-СКИФ» (79:68). Еще один фаворит — «Политехник» — разгромил КРСУ (123:66). Результаты остальных игр:

«Манас» — КНУ — 81:68,

«Гризли» — Fire 29 — 68:64,

КТУ «Манас» — «Нарын» — 92:36,

«Мой телефон» — КГЮА — 79:34,

«Алга» — «Тулпар-СКИФ-2» — 61:34.

«Гиннес-29» и «Политехник» лидируют в турнирной таблице, выиграв 11 матчей из 11. «Тулпар-СКИФ идет третьим с одним поражением в десяти встречах. Он имеет игру в запасе (с командой «Гризли»), которую проведет 15 апреля.
Ссылка: http://24.kg/sport/49526/
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