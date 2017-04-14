«Тулпар-СКИФ» впервые с 2015 года проиграл матч в чемпионате КР по баскетболу

«Тулпар-СКИФ» впервые за два года проиграл матч в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке прошли поединки 11-го тура национального первенства. В принципиальном матче двух лидеров «Гиннес-29» победил чемпиона двух последних лет «Тулпар-СКИФ» (79:68). Еще один фаворит — «Политехник» — разгромил КРСУ (123:66). Результаты остальных игр:

«Манас» — КНУ — 81:68,

«Гризли» — Fire 29 — 68:64,

КТУ «Манас» — «Нарын» — 92:36,

«Мой телефон» — КГЮА — 79:34,

«Алга» — «Тулпар-СКИФ-2» — 61:34.