«Тулпар-СКИФ» впервые с 2015 года проиграл матч в чемпионате КР по баскетболу

«Тулпар-СКИФ» впервые за два года проиграл матч в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, в Бишкеке прошли поединки 11-го тура национального первенства. В принципиальном матче двух лидеров «Гиннес-29» победил чемпиона двух последних лет «Тулпар-СКИФ» (79:68). Еще один фаворит — «Политехник» — разгромил КРСУ (123:66). Результаты остальных игр:
«Манас» — КНУ — 81:68,
«Гризли» — Fire 29 — 68:64,
КТУ «Манас» — «Нарын» — 92:36,
«Мой телефон» — КГЮА — 79:34,
«Алга» — «Тулпар-СКИФ-2» — 61:34.
«Гиннес-29» и «Политехник» лидируют в турнирной таблице, выиграв 11 матчей из 11. «Тулпар-СКИФ идет третьим с одним поражением в десяти встречах. Он имеет игру в запасе (с командой «Гризли»), которую проведет 15 апреля.