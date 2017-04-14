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Спорт

Антонина Шевченко поделилась ожиданиями от нового боя за титул чемпионки мира

Фото А.Шевченко. Антонина Шевченко отрабатывает удар

Антонина Шевченко поделилась с ИА «24.kg» ожиданиями от предстоящего боя за титул чемпионки мира по тайскому боксу.

В городе Зук Микаэле (Ливан) 29 апреля пройдут международные соревнования Phoenix 2. Будут участвовать 20 бойцов (в том числе 15 чемпионов мира) из десяти стран.

Именитая уроженка Кыргызстана, многократная чемпионка мира среди любителей и профессионалов Антонина Шевченко будет биться с представительницей Швеции Исой Тидблад Кескикангас.

«Две недели назад с моим тренером Павлом Федотовым и сестрой Валентиной прилетели на остров Пхукет (Таиланд). Здесь проходит подготовка к бою. Она продлится до выезда в Ливан, — отметила Антонина Шевченко. — Настрой у меня хороший, как обычно, боевой. Я сосредоточенна, набираю форму. Сейчас много работаем в спарринге».

«Со своей соперницей ранее на ринге не встречалась. Хотя знаю ее с 2014 года, когда в Малайзии она выиграла чемпионат мира в весовой категории до 71 килограмма. В 2015-м она стала второй на Кубке мира, а в 2016-м выиграла чемпионат Европы. Она физически сильная, с хорошей тайской техникой, — сообщила Антонина Шевченко. — В нашем бою будет разыгрываться звание чемпионки мира сразу по двум версиям — WMC и Phoenix FC. Очень ответственно! Усиленно тренируюсь, чтобы быть готовой на сто процентов».

Напомним, предыдущий бой за титул чемпионки мира у Антонины Шевченко сорвался. До того она успешно провела массу боев.
Ссылка: http://24.kg/sport/49489/
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