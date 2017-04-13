Дастан Лепшаков пробился в полуфинал чемпионата мира по бильярду (комбинированная пирамида), продолжающегося в Югорске (Россия). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

По его данным, в ¼ финала отечественный мастер кия победил Андрея Фрейзе (РФ) — 6:2. Победная серия кыргызстанца на этом ЧМ достигла четырех матчей. До «золота» осталось два шага. 14 апреля в полуфинале Лепшакову будет противостоять Дмитрий Белозеров (Украина).

Два других кыргызстанца, пробившихся в четвертьфинал, выбыли из борьбы: Ызатбек Ратбеков не справился с Иосифом Абрамовым (РФ) — 0:6, а Азиз Мадаминов — с Павлом Плотниковым (РФ) — 4:6. В итоговом протоколе они разделили пятое место.