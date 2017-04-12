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Спорт

«Алай» и «Дордой» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу

Клубы «Алай» (Ош) и «Дордой» (Бишкек) сыграли вничью в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана по футболу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Футбольной лиге КР.

Это третий матч команд за последние 40 дней. 3 марта в Бишкеке в поединке за суперкубок КР «Алай» победил «Дордой» со счетом 4:1. 4 апреля в Бишкеке в игре второго тура группового этапа Кубка АФК «Дордой» взял верх — 1:0.

Сегодняшняя игра прошла в городе Ош и стала центральной во втором туре национального первенства. В составе «Дордоя» отличился Анатолий Власичев. За «Алай» забил Одилжон Абдрахманов. Итоговый счет — 1:1.

Таким образом, кантская «Абдыш-Ата», выигравшая вчера матч второго тура, с шестью очками сохранила лидерство в турнирной таблице. «Дордой» и «Алай» идут следом — по четыре очка.
Ссылка: http://24.kg/sport/49372/
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