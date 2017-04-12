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Спорт

Дастан Лепшаков разгромил Каныбека Сагынбаева на чемпионате мира по бильярду

Дастан Лепшаков разгромил Каныбека Сагынбаева на чемпионате мира по бильярду («комбинированная пирамида»). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

По его данным, соревнования проходят в городе Югорске (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 76 мастеров кия из 20 стран, в том числе 11 кыргызстанцев.

В первом круге выбыл из борьбы Арген Абдылдаев, во втором — Келдибек Исмаилов, Арсен Каленбаев и Улукман Карагулов. Одним из самых упорных обещал стать поединок третьего круга (1/16 финала), в котором схлестнулись именитые кыргызстанцы Дастан Лепшаков и Каныбек Сагынбаев. Однако особой борьбы не получилось. Лепшаков победил — 6:1.

Сагынбаев в итоговом протоколе занял 17-е место, а Лепшаков и еще пять кыргызстанцев, среди которых такие мастера, как Азиз Мадаминов, Канат Сыдыков и Ызатбек Ратбеков, продолжают борьбу за медали.
Ссылка: http://24.kg/sport/49361/
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