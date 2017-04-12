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Спорт

Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Греции

Фото ФТС КР. Бронзовые призеры международного турнира по спортивным бальным танцам в Греции Алексей Кибкало и Татьяна Когадей

Кыргызстанцы заняли третье место на международном турнире по спортивным бальным танцам, прошедшем в городе Салоники (Греция). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в соревнованиях участвовали 40 дуэтов из 15 стран. В категории «взрослые, латина, открытый класс» отечественная танцевальная пара Алексей Кибкало — Татьяна Когадей набрала 279 очков и завоевала бронзовую награду. Ее сумели опередить лишь представители Румынии (310 очков) и Молдовы (294).

Напомним, ранее «бронзу» на турнире в Италии завоевал еще один дуэт из КР — Артем Семеренко и Валерия Качалко.
Ссылка: http://24.kg/sport/49289/
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