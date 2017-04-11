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Спорт

Юная боксерша из Казахстана побила собственный рекорд в телешоу на канале NBC

Юная боксерша из Казахстана побила собственный рекорд в телешоу на канале NBC. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Отмечено, что 10-летняя Эвника Саадвакасс в очередной раз приняла участие в шоу Little Big Shots на канале NBC и поставила новый собственный рекорд по скорости ударов.

«Эвника считает, что в мире нет равных ей по скорости, поэтому решила соревноваться с собой. В эфире телешоу дочь нанесла 358 ударов по груше за полминуты, тем самым более чем в полтора раза превзошла свой прежний результат. Для нас это радостная и одновременно невероятная новость: Эвника вновь доказала, что у нее огромный потенциал», — рассказал отец девочки Рустам Саадвакасс.

В эфире программы Эвнику спросили, что нужно, чтобы стать хорошим боксером. Девочка не раздумывая ответила, что ее успех заключается в желании совершенствоваться и постоянных тренировках.

«Кроме бокса, я люблю танцевать. После тренировок я со своими сестрами и братьями танцую, у меня еще остается энергия», — приводит слова юной боксерши Tengrinews.kz.
Ссылка: http://24.kg/sport/49288/
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