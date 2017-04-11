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Спорт

В Кыргызстане прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В Чуйской области на базе «Ала-Арча» накануне прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные Ноорузу. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отмечается, за победу боролись более ста спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. Медали разыгрывались среди молодежи и взрослых. Среди мужчин-байдарочников на дистанции 200 метров победил Игорь Дорофеев, в заплывах на 500 и 1000 метров — Максим Бондарь. Среди женщин на дистанциях 200 и 500 метров лучшей стала Анастасия Снопкова (все из Кыргызстана).

В состязаниях по гребле на каноэ на дистанциях 200 и 1000 метров победил Г. Бекежан, 500 метров — Г. Альжанов (оба из Казахстана).
Ссылка: http://24.kg/sport/49239/
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