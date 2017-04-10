В Бишкеке прошли состязания «Весна 2017» по скалолазанию

В Бишкеке прошли рейтинговые состязания «Весна 2017» по скалолазанию. Об этом сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана Марина Гальцова.

По ее словам, за победу в двух дисциплинах в трех возрастных группах боролись 85 спортсменов. В дисциплине «скорость» среди мужчин тройку призеров составили Роман Ковалев, Руслан Голованов и Иван Исаев, среди женщин — Ксения Пенкина, Александра Барханская и София Переплетова. В средней группе победили Иса Конушбаев и Мирослава Тен, в младшей — Алекс Эрнандес и Настасья Тарасова.

В дисциплине «трудность» среди мужчин пьедестал почета заняли Роман Ковалев, Руслан Голованов и Виталий Чепеленко. Среди женщин тройку призеров составили Ксения Пенкина, София Переплетова и Ольга Ли. В средней группе отличились Олег Савченко и Дарья Пак, в младшей — Кирилл Плотин и Диана Печереева.