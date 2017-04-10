Легендарный клуб «Гермес Профи» в 2017-м отмечает 25-летие . В нем подготовили 12 чемпионов мира по кикбоксингу, в том числе несколько многократных (Алексей Федосеев, Руслан Абасов). Имена его воспитанников гремели во всех уголках планеты. Бессменный руководитель клуба, неутомимый Александр Воинов поделился с ИА «24.kg» памятными историями из жизни его детища.

Золотая эпоха

«Летом 1992-го я вернулся из США, где около года проводил профессиональные бои. Собрал ребят, вместе с которыми с конца 1980-х тренировался и выступал, и мы создали этот клуб. У меня было столько амбиций! «Мы объездим весь мир», — обещал я соратникам. Спустя много лет один из них признавался: «Когда вы это говорили, мы думали, это невозможно». Но мы объездили его много раз!

Первая большая победа пришла в 1995-м: Шабан Шадманов стал чемпионом мира. Для поездки на ЧМ мы зафрахтовали Ту-154. Большой командой с болельщиками прилетели в Киев, и все семь дней самолет ждал нас. На том ЧМ все говорили о двух вещах: о том, что представитель Республики Саха привез в подарок чемпионам алмазы, и о том, что Кыргызстан прибыл на собственном самолете. Александр Воинов

Пошли успешные годы. Мы провели в Кыргызстане матчевые встречи с Францией, Италией, Германией, Болгарией, Ливаном, США, Турцией и многими другими. Устроили Кубок Азии, ряд титульных боев.

В одном из них наш Ануар Ибраев уступил немцу Стефану Леко. Позднее тот выиграл бой в Японии с гонораром $1 миллион и стал всемирно известен. Еще через какое-то время Ануар бился за мировой титул в Италии. В первом раунде у него от сильного удара лопнула кожа на ноге и пошла кровь. Я пытался забинтовать ногу, но кровотечение не останавливалось. Судьи едва не сняли Ануара с боя. Тут показался Стефан Леко, также находившийся на турнире. Он прибежал с баллончиком с замораживающим веществом, брызнул на ногу Ануару, и кровь остановилась. Ибраев продолжил бой и нокаутировал соперника!

Почти каждый день кто-то из наших спортсменов ехал на профессиональный бой. Ежемесячно сборная выбиралась на международный турнир. Мы накапливали опыт, создавали систему подготовки чемпионов. Александр Воинов

Тратили огромные деньги. В команде появились врач, психолог, по два массажиста и повара. Зимой и летом ездили на сборы. Зимой катались на лыжах и устраивали соревнования. Рубили дрова, топили контрамарку, умывались в речке. В общем, закалялись», — вспоминает Александр Хусаинович.

Фото ИА «24.kg». А.Воинов на тренировке в клубе

«В 1997-м выиграли у Алматы, Варшавы, Москвы и Софии конкурс на право принять ЧМ-1999 . Провели его на центральном стадионе Бишкека. На церемониях открытия и закрытия в сумме побывало 60 тысяч человек. Мероприятие получилось дорогим — была хорошая концертная программа. Открытие и закрытие застраховали в английской компании. Дело было в октябре, и если бы вдруг пошел дождь, мы бы вернули людям деньги за билеты, хоть они были недорогими, — рассказал Александр Воинов. — 13 и 17 октября была шикарная погода, а 18-го , едва ЧМ закончился, пошел снег! На тех соревнованиях мы выиграли четыре «золота» и стали первыми в командном зачете. Ровно через год на открытом чемпионате Европы в Италии вновь заняли четыре первых места и обошли всех. Еще через год на Кубке мира в Венгрии стали первыми в командном зачете».

Из Таласа — в мэры Будапешта

«После Кубка мира-2001 произошел курьез. Для экономии из Будапешта до Софии ехали на автобусе. Оттуда должны были вылететь в Москву, а затем в Бишкек.

Когда доехали до границы с Болгарией, узнали, что за три дня до этого она закрыла границу для азиатских стран. Нас развернули назад. Билеты из Софии до Москвы «сгорели», и мы не знали, что делать. Александр Воинов

Я стал звонить друзьям в РФ. Один из них сказал: «Саша, не переживай. Все сделаю». В Москве он купил авиабилеты на 18 человек — всю сборную Кыргызстана… Мы прилетели в «Шереметьево», а там нас ждал накрытый стол. Когда я спросил у друга, сколько ему должен, он ответил: «Забудь. Вот ваш Кубок мира, это за него». Я удивился: «Причем тут Кубок? Ты и в Кыргызстане-то ни разу не был». «Ничего, приеду», — обещал он. На рейс до Бишкека мы успели. А друг тот полюбил нашу страну — постоянно приезжает и по месяцу-полтора живет на Иссык-Куле .

На Кубке мира в Будапеште был и такой случай. Наши бойцы выигрывали бой за боем, и флаг КР поднимался четыре раза. На финалах присутствовали венгерские чиновники. В конце мэр города обратился к нам: «У меня премьер-министр спрашивает: это что за страна? Всех громит!» А я отвечаю: «Это Кыргызстан, где я родился». — «Молодцы, земляки!»

Оказалось, мэр Будапешта был родом из Таласа! На радостях отправил нас на отдых на озеро Балатон», — делится воспоминаниями руководитель клуба.

Из Парижа с пшеницей

«В другой раз после соревнований в Париже нам с Жанбулатом Амантаевым и Маликом Борбашевым предстояло ехать на поезде в Ганновер, а оттуда лететь в Бишкек. Но перед этим у нас намечалась экскурсия. Вдруг Борбашев заявляет: «Можно на базар съезжу?» Я говорю: «Зачем? Тут все дорого. Сохрани гонорар и потрать дома. Да и на поезд опоздаешь». «Нет, не опоздаю», — заверил он. Прикрепили к нему сопровождающего, и они уехали на рынок.

Побывав на Елисейских полях, мы с Жанбулатом приехали на вокзал. А Малика нет! За 5 минут до отбытия появился, везя на тележке два 50-килограммовых мешка пшеницы. Александр Воинов

«Это особый сорт. Я про него читал и захотел посадить у себя в колхозе», — поведал он. «Не довезем мы ее — санитарные службы не дадут», — сказал я. Но решили попытаться и все же доставили пшеницу в Кыргызстан. Малик посадил ее, собрал рекордный урожай и привлек внимание селекционеров, работников Минсельхоза и правительства!

Шабан Шадманов — заслуженный мастер спорта Кыргызстана № 2 после Орзубека Назарова. В 1995-м в Бишкеке он стал чемпионом мира среди профессионалов. К нему подошел его довольный земляк из Ысык-Атинского района и говорит: «Проси все, что хочешь: хоть коня, хоть машину». Шабан ответил: «Выпишите, пожалуйста, 200 тюков сена». Какие чистые времена были! И какие люди меня окружали! С такими и поднимал наш клуб», — рассказал Александр Воинов.

Разговор по душам

«Приезжая на какой-то турнир, никогда не смотрели на итоги жеребьевки. Какая разница, кто соперник, если ты приехал побеждать? Бывало, проходя мимо иностранных бойцов, слышал реплику: «Бьешься с киргизом? Ну ты попал!» Было приятно знать, что нас боятся.

Каждый спортсмен, вставая на пьедестал почета, кладет на плечи флаг своей страны. Это проявление патриотизма и традиция. Помню, приехали на турнир в Москву. Были отлично готовы, у всех горели глаза. Наш борт сел через полчаса после таджикского, где поймали человека в спортивной форме, перевозившего наркотики», — говорит Александр Воинов.

У нас стали проверять багаж. Как старший в группе, я был рядом и увидел, что во всех 11 сумках был флаг Кыргызстана. Каждый член сборной взял его втихаря, будучи уверенным в своем успехе! Я понял, что и на этом турнире мы добьемся своего. Александр Воинов.

«В 1997-м Малик Борбашев в США бился с французом Редоном Бугара, который для него в свое время был кумиром. Это был их третий бой (в первом победил Редон, во втором Малик). — вспоминает он. — В 11-м раунде француз пропустил ряд сильных ударов, и судья остановил бой. Редон потерял сознание и скончался. Вины Малика не было — он не делал запрещенных ударов. Но семья Бугары заявила, что хочет отомстить. Это была тяжелая ситуация. Агенты ФБР велели нам быть осторожнее и запретили встречаться с семьей погибшего. Но я ослушался. Нашел через друзей братьев Редона и поговорил с ними. Беседа получилась эмоциональной и жесткой. Проблему удалось решить.

Через три месяца там же проходил мемориал Бугара. Мы не побоялись и поехали. Двое ребят выступали, а Малик сидел в зале рядом с беременной супругой Редона».

Новое поколение

«Не раз, когда нужно было куда-то срочно ехать, продавали личные вещи, оставляли под залог машины и дома. Это нормально. Самое главное — в команде не было предательства.

Почти все ребята из легендарного состава сборной были одного возраста. За пару лет они завершили карьеру, и все пришлось начинать заново. Появились такие бойцы, как Канатбек Сыдыгалиев, Ален Офойо, Алексей Федосеев…

Фото ИА «24.kg». Трехкратный чемпион мира А.Федосеев

Многие подопечные стали тренерами, и их воспитанники конкурируют с моими. Так и должно быть! Но если мне надо помочь на сборах, приезжают и помогают. А чемпион мира Таалай Дуйшекеев работает в Казахстане. Уже сам воспитал нескольких чемпионов мира.

Меня же ныне больше интересует не количество, а качество. Акцентирую внимание на подготовке отдельных ребят. У меня произошла переоценка ценностей, начавшаяся еще тогда, когда беспричинно погиб Али Порсуков. Александр Воинов

Готовить большую команду тяжело и затратно. Не только финансово. Я ведь отдавал всего себя ради бойцов! По нескольку часов в день держал лапу, на которой они отрабатывали удары. Руки болели так, что не мог потом взять ложку. Перенес несколько операций. Иногда мучают головные боли… Но любимое дело не брошу! Представить жизнь без него не могу», — признался Воинов.