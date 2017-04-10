Легендарный клуб «Гермес Профи» в
«Летом
Первая большая победа пришла в 1995-м: Шабан Шадманов стал чемпионом мира. Для поездки на ЧМ мы зафрахтовали Ту-154. Большой командой с болельщиками прилетели в Киев, и все семь дней самолет ждал нас. На том ЧМ все говорили о двух вещах: о том, что представитель Республики Саха привез в подарок чемпионам алмазы, и о том, что Кыргызстан прибыл на собственном самолете.Александр Воинов
Пошли успешные годы. Мы провели в Кыргызстане матчевые встречи с Францией, Италией, Германией, Болгарией, Ливаном, США, Турцией и многими другими. Устроили Кубок Азии, ряд титульных боев.
В одном из них наш Ануар Ибраев уступил немцу Стефану Леко. Позднее тот выиграл бой в Японии с гонораром $1 миллион и стал всемирно известен. Еще через
Тратили огромные деньги. В команде появились врач, психолог, по два массажиста и повара. Зимой и летом ездили на сборы. Зимой катались на лыжах и устраивали соревнования. Рубили дрова, топили контрамарку, умывались в речке. В общем, закалялись», — вспоминает Александр Хусаинович.
Почти каждый день кто-то из наших спортсменов ехал на профессиональный бой. Ежемесячно сборная выбиралась на международный турнир. Мы накапливали опыт, создавали систему подготовки чемпионов.Александр Воинов
«В
«После Кубка
Когда доехали до границы с Болгарией, узнали, что за три дня до этого она закрыла границу для азиатских стран. Нас развернули назад. Билеты из Софии до Москвы «сгорели», и мы не знали, что делать.Александр Воинов
Я стал звонить друзьям в РФ. Один из них сказал: «Саша, не переживай. Все сделаю». В Москве он купил авиабилеты на 18 человек — всю сборную Кыргызстана… Мы прилетели в «Шереметьево», а там нас ждал накрытый стол. Когда я спросил у друга, сколько ему должен, он ответил: «Забудь. Вот ваш Кубок мира, это за него». Я удивился: «Причем тут Кубок? Ты и в
На Кубке мира в Будапеште был и такой случай. Наши бойцы выигрывали бой за боем, и флаг КР поднимался четыре раза. На финалах присутствовали венгерские чиновники. В конце мэр города обратился к нам: «У меня
Оказалось, мэр Будапешта был родом из Таласа! На радостях отправил нас на отдых на озеро Балатон», — делится воспоминаниями руководитель клуба.
«В другой раз после соревнований в Париже нам с Жанбулатом Амантаевым и Маликом Борбашевым предстояло ехать на поезде в Ганновер, а оттуда лететь в Бишкек. Но перед этим у нас намечалась экскурсия. Вдруг Борбашев заявляет: «Можно на базар съезжу?» Я говорю: «Зачем? Тут все дорого. Сохрани гонорар и потрать дома. Да и на поезд опоздаешь». «Нет, не опоздаю», — заверил он. Прикрепили к нему сопровождающего, и они уехали на рынок.
Побывав на Елисейских полях, мы с Жанбулатом приехали на вокзал. А Малика нет! За 5 минут до отбытия появился, везя на тележке два 50-килограммовых мешка пшеницы.Александр Воинов
«Это особый сорт. Я про него читал и захотел посадить у себя в колхозе», — поведал он. «Не довезем мы ее — санитарные службы не дадут», — сказал я. Но решили попытаться и все же доставили пшеницу в Кыргызстан. Малик посадил ее, собрал рекордный урожай и привлек внимание селекционеров, работников Минсельхоза и правительства!
Шабан Шадманов — заслуженный мастер спорта Кыргызстана № 2 после Орзубека Назарова. В
«Приезжая на
Каждый спортсмен, вставая на пьедестал почета, кладет на плечи флаг своей страны. Это проявление патриотизма и традиция. Помню, приехали на турнир в Москву. Были отлично готовы, у всех горели глаза. Наш борт сел через полчаса после таджикского, где поймали человека в спортивной форме, перевозившего наркотики», — говорит Александр Воинов.
У нас стали проверять багаж. Как старший в группе, я был рядом и увидел, что во всех 11 сумках был флаг Кыргызстана. Каждый член сборной взял его втихаря, будучи уверенным в своем успехе! Я понял, что и на этом турнире мы добьемся своего.Александр Воинов.
«В
Через три месяца там же проходил мемориал Бугара. Мы не побоялись и поехали. Двое ребят выступали, а Малик сидел в зале рядом с беременной супругой Редона».
«Не раз, когда нужно было
Почти все ребята из легендарного состава сборной были одного возраста. За пару лет они завершили карьеру, и все пришлось начинать заново. Появились такие бойцы, как Канатбек Сыдыгалиев, Ален Офойо, Алексей Федосеев…
Многие подопечные стали тренерами, и их воспитанники конкурируют с моими. Так и должно быть! Но если мне надо помочь на сборах, приезжают и помогают. А чемпион мира Таалай Дуйшекеев работает в Казахстане. Уже сам воспитал нескольких чемпионов мира.
Меня же ныне больше интересует не количество, а качество. Акцентирую внимание на подготовке отдельных ребят. У меня произошла переоценка ценностей, начавшаяся еще тогда, когда беспричинно погиб Али Порсуков.Александр Воинов
Готовить большую команду тяжело и затратно. Не только финансово. Я ведь отдавал всего себя ради бойцов! По нескольку часов в день держал лапу, на которой они отрабатывали удары. Руки болели так, что не мог потом взять ложку. Перенес несколько операций. Иногда мучают головные боли… Но любимое дело не брошу! Представить жизнь без него не могу», — признался Воинов.
«Во второй половине года хотим отметить юбилей клуба. Возможно, проведем международный турнир, на котором Алексей Федосеев будет биться за мировой титул. Пригласим друзей