В Кыргызстане прошел второй тур чемпионата страны среди ветеранов по футболу

В Кыргызстане накануне прошел второй тур чемпионата страны среди ветеранов по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

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«Ысык-Кол»

«Динамо-Чуй»

«Ала-Тоо»

Состоялось восемь матчей. С одинаковым счетом 2:2 завершились игры— «Химик» и— «Талас». Со счетом 3:0 «Наше пиво» одолело «Токио», а «Алга» взяла верх над

«Достар» победил «Алтын-Топ» — 1:0, а «Нооруз» обыграл «Бешикташ» — 4:1. «Каинда» разгромила «Ысык-Ату» — 4:0. «Абдыш-Ата» не оставила шансов «Шахтеру» — 8:0. В составе «Абдыш-Аты» хет-трик оформил Закирбек Пусурманов. Забив восемь мячей в двух турах, он возглавил спор бомбардиров.