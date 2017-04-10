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Спорт

В Кыргызстане прошел второй тур чемпионата страны среди ветеранов по футболу

В Кыргызстане накануне прошел второй тур чемпионата страны среди ветеранов по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

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Состоялось восемь матчей. С одинаковым счетом 2:2 завершились игры «Ысык-Кол» — «Химик» и «Динамо-Чуй» — «Талас». Со счетом 3:0 «Наше пиво» одолело «Токио», а «Алга» взяла верх над «Ала-Тоо».

«Достар» победил «Алтын-Топ» — 1:0, а «Нооруз» обыграл «Бешикташ» — 4:1. «Каинда» разгромила «Ысык-Ату» — 4:0. «Абдыш-Ата» не оставила шансов «Шахтеру» — 8:0. В составе «Абдыш-Аты» хет-трик оформил Закирбек Пусурманов. Забив восемь мячей в двух турах, он возглавил спор бомбардиров.

В турнирной таблице лидируют «Абдыш-Ата», «Наше пиво», «Нооруз» и «Достар», набравшие по шесть очков.
Ссылка: http://24.kg/sport/49096/
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