В Бишкеке определили сильнейших велогонщиков

В Бишкеке 9 апреля определили сильнейших велогонщиков. Об этом сообщил организатор соревнований — Фонд развития велоспорта.

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По его данным, состоялось открытое первенство города. В программе была индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 25 километров. Участвовали 94 человека. В состязаниях на шоссейных велосипедах в категории «мастерс» победил Вадим Ежаков, в категории «элита» — Валерий Копытин. Среди девушек лучшей стала Екатерина Степанова, среди ветеранов — Нурлан Утегенов.

В состязаниях на горных велосипедах в категории «любители» первенствовал Михаил Сергеев, в категории «элита» — Игорь Филин. Среди девушек победила Евгения Булгакова.

В абсолютном зачете среди мужчин лучший результат показал Нурлан Утегенов (37 минут 58 секунд), среди женщин — Екатерина Степанова (40 минут 50 секунд).