Кыргызстанец выиграл «золото» на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Нью-Йорке

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл «золото» на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу , прошедшем в США. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он завершает подготовку к чемпионату мира, который пройдет 18—22 апреля в ОАЭ. 8 и 9 апреля выступил на состязаниях по версии IBJJF в Нью-Йорке . «На турнире по джиу-джитсу боролся за победу в весовой категории 88 килограммов и занял первое место. Еще выступил на соревнованиях по грэпплингу в весе 85,5 кг и также стал лучшим», — сказал Абдурахманхаджи Муртазалиев.

Отметим, это не первый успех спортсмена в США. Ранее в рамках подготовки к мировому первенству он уверенно выиграл турниры, прошедшие в феврале и марте.