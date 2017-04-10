Кубок Содружества по мотокроссу: полет нормальный!

В Кыргызстане любителей мотоциклов хватает. Умные байкеры давно поняли, что выпускать пар лучше не на дорогах общего пользования, а на соревнованиях. Накануне они приняли участие в первом этапе Кубка Содружества по мотокроссу.

Соревнования прошли неподалеку от аэропорта «Манас». Участвовали более 70 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и России.

Смысл состязаний — в преодолении бугристой песчаной трассы. На дистанции 1860 метров масса насыпей. Многие невысоки, и участники спокойно по ним мчатся. Но есть крутые трамплины. Мотоциклы наезжают на них на высокой скорости, подскакивают и пролетают солидное расстояние. Можно только догадываться, какой прилив адреналина ощущают гонщики в этот момент!

Фото ИА «24.kg». Состязания среди детей в рамках первого этапа Кубка Содружества по мотокроссу

Болельщиков тьма. Жарят шашлыки, пьют лимонад и наблюдают за гонкой. Концентрация привлекательных зрительниц зашкаливает. С восхищением смотрят на байкеров, чей облик и навыки хорошо подходят под определение настоящего мужчины. Какая жалость, что последние 30 лет я катался не на мотоцикле, а на троллейбусе!

«Сегодня чудесная погода. Приехали с семьей на природу. Мы и на гонки внедорожников ездим, — поведал один зритель. — Зрелищем довольны. Не каждый день такое увидишь».

Борьба за победу шла в десяти категориях — в зависимости от возраста участников и мощности двигателей их железных коней. Вначале стартовали дети. Мотоциклы у них небольшие, но быстрые. Азарт у ребят виден невооруженным глазом.

— Скорость, прыжки… Не боитесь за ребенка? — спросил у одного родителя.

— Нет, я в нем уверен. Мы много тренируемся и соблюдаем технику безопасности.

Чем мощнее движок, тем громче гул, выше столб пыли и дальше полет мотоцикла. Процентов 15–20 от всего времени гонки владельцы быстрых байков проводят в полете.

Фото ИА «24.kg». За победу боролись более 70 участников из КР, РК и РФ

Уровень участников приятно удивил. При мне не было ни одного падения. Организация тоже порадовала: состязания прошли в атмосфере праздника.

«Раньше этап Кубка Содружества проводила Федерация мотокросса. Спортсменам было тяжело одновременно быть и организаторами. Попросили нас взять организаторскую функцию на себя, — сообщил ИА «24.kg» глава Сообщества мотоциклистов Кыргызстана Аскат Сеитбеков. — Участники из разных городов живут возле трассы. У них тут спальни, столовые, бани. Мы не хотели, чтобы турнир выглядел слабо в их глазах, и постарались провести его достойно».

Фото ИА «24.kg». Победителей определяли в десяти категориях.

Он отметил, что в 2017-м они проведут второй в истории Кыргызстана Кубок по эндуро. Мотоциклистам предстоит преодолеть камни, бревна, водные и другие препятствия. «На 22 апреля наметили большой праздник — официальное открытие мотосезона в стране. Пусть все увидят, что мы вышли из зимней спячки и появились на дорогах», — добавил Аскат Сеитбеков.

Фото ИА «24.kg». Кубок Содружества состоит из трех этапов. Оставшиеся пройдут в РК и РФ

У нас есть мотогонщики — чемпионы в своих категориях. Вячеслав Дудченко, например, выиграл кубок в 2016 году. Участвует и в этот раз. Есть таланты и среди детей. Будем надеяться, в этом году они себя проявят. В целом Кубок Содружества состоит из трех этапов. Остальные пройдут позднее в Казахстане и России.