Кыргызстанка остановилась в шаге от «бронзы» на чемпионате Азии по шахматам

Шахматистка из Кыргызстана остановилась в шаге от «бронзы» на чемпионате Азии. Об этом сообщил сайт chess-results .com.

По его данным, континентальное первенство среди юношей и девушек закончилось 9 апреля в Ташкенте (Узбекистан). На турнире по классическим шахматам лучший результат среди 23 кыргызстанцев показала Зарина Усупбекова, выступавшая в возрастной группе до 16 лет. В девяти турах она набрала 5,5 очка и заняла седьмое место. В десятку лучших также попал Алишер Женишбеков (девятый в категории до 8 лет).

На турнире по блицу кыргызстанцы выступили успешнее: семь человек пробились в десятку сильнейших. Наилучший результат показала Заирбек кызы Бегимай (до 16 лет) — 6,5 очка — четвертое место. Шахматистке, ставшей третьей, она уступила лишь по дополнительным показателям.

Таким образом, «бронза», которую 1 апреля выиграл на турнире по быстрым шахматам Руслан Съездбеков, осталась для сборной КР на этом ЧА единственной медалью.