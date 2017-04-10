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Спорт

Спортивный календарь с 10 по 16 апреля

28 февраля — 21 апреля. Универсиада Кыргызстана-2017. Бишкек

Участвуют 38 вузов республики. В программе 16 видов спорта. Возрастная категория спортсменов — 1992 год рождения и младше.

6—13 апреля. Чемпионат Азии по снукеру. Индия

Возрастная категория участников — молодежь (до 21 года). Кыргызстан представляют ведущие игроки страны Каримберди уулу Мухаммед и Калысхан Сагыналиев.

10—16 апреля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

За победу борются около 60 спортсменов из 15 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.

10—16 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

Параллельно проходит женский турнир с участием около 40 теннисисток из 10 стран. Среди них две представительницы Кыргызстана — Ксения Палкина и Алина Лазарева.

11 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, второй тур

«Кара-Балта» — «Алга» (Бишкек). Кара-Балта,

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Абдыш-Ата» (Кант). Кочкор-Ата.

12 апреля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, второй тур

«Алай» (Ош) — «Дордой» (Бишкек). Ош.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата команда «Алга» в этом туре не должна испытать проблем в матче с аутсайдером. А вот два других поединка, скорее всего, будут упорными. Особое внимание привлекает противостояние «Алая» и «Дордоя». Это их третий матч друг с другом за полтора месяца. В поединке за суперкубок сильнее были ошане, а встречу в рамках Кубка АФК выиграли бишкекчане.

12—16 апреля. Первенство Кыргызстана по боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют боксеры 1996–1999 годов рождения из столицы и регионов.

12—16 апреля. Чемпионат мира по бильярду. Югорск (Россия)

Борьба за победу идет в дисциплине «комбинированная пирамида». Кыргызстан представляют шесть спортсменов. Ранее состоялся отбор в сборную.

15 апреля. Международные соревнования GrandEvolution 1 «Кубок дружбы народов» по смешанным единоборствам. Москва (Россия)

Состязания посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и КР. Организатор — Aikol Fighting Championship — профессиональная лига, созданная в 2016-м на базе первого официального кыргызстанского бойцовского клуба по ММА «Айкол» в Москве. Запланировано 10 рейтинговых и четыре главных боя с участием бойцов из Кыргызстана, Таджикистана, Армении и России. За главный приз турнира сразятся Константин Васильев (РФ) и Полотбек Урматбек уулу (КР).

15 апреля. Международный легкоатлетический полумарафон. Душанбе (Таджикистан)

На старт престижного забега выйдут шесть представителей нашей республики, в том числе его прошлогодняя победительница Дарья Маслова. Участники преодолеют 21 километр 97,5 метра.

15 апреля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу ADCC. Бишкек, ФОК «Газпром»

Звание сильнейших в нескольких весовых категориях оспорят бойцы из Бишкека и регионов. Главная цель состязаний — отбор лучших в национальную сборную КР.

15 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, школа № 29

«Токмок» — КТУ «Манас», 12.00,

молодежная сборная Кыргызстана — «Эдельвейс», 13.30,

«Политехник» — «Гиннес-29», 15.00.

Этот тур примечателен тем, что в нем встречаются основные претенденты на «золото» турнира — «Политехник» и «Гиннес-29». От исхода их поединка во многом зависит итоговый расклад в турнирной таблице.

15—16 апреля. Соревнования «Памяти друзей» по альпинистскому двоеборью. Ущелье Чункурчак

В программе состязания в дисциплинах «драйтулинг» и «альпинистская техника».

16 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, 12-й тур. Бишкек, школа № 29

«Тулпар-СКИФ-2» — Fire 29, 9.00,

«Тулпар-СКИФ» — КРСУ, 10.30,

«Манас» — «Алга», 12.00,

«Токмок» — «Гризли», 13.30,

«Политехник» — КГЮА, 15.00,

КТУ «Манас» — «Живое-Кант», 16.30,

«Гиннес-29» — КНУ, 18.00,

«Мой телефон» — «Нарын», 19.30.

Регулярный чемпионат близится к завершению. В лидерах идут «Гиннес-29», «Тулпар-СКИФ» и «Политехник». В этом туре они вряд ли допустят осечку и, скорее всего, укрепят преимущество над остальными в турнирной таблице.
Ссылка: http://24.kg/sport/49068/
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