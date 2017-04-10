Спортивный календарь с 10 по 16 апреля

28 февраля — 21 апреля. Универсиада
Участвуют 38 вузов республики. В программе 16 видов спорта. Возрастная категория спортсменов — 1992 год рождения и младше.
Возрастная категория участников — молодежь (до 21 года). Кыргызстан представляют ведущие игроки страны Каримберди уулу Мухаммед и Калысхан Сагыналиев.
За победу борются около 60 спортсменов из 15 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.
Параллельно проходит женский турнир с участием около 40 теннисисток из 10 стран. Среди них две представительницы Кыргызстана — Ксения Палкина и Алина Лазарева.
11 апреля.
«Нефтчи» (
12 апреля.
«Алай» (Ош) — «Дордой» (Бишкек). Ош.
Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата команда «Алга» в этом туре не должна испытать проблем в матче с аутсайдером. А вот два других поединка, скорее всего, будут упорными. Особое внимание привлекает противостояние «Алая» и «Дордоя». Это их третий матч друг с другом за полтора месяца. В поединке за суперкубок сильнее были ошане, а встречу в рамках Кубка АФК выиграли бишкекчане.
Участвуют боксеры 1996–1999 годов рождения из столицы и регионов.
Борьба за победу идет в дисциплине «комбинированная пирамида». Кыргызстан представляют шесть спортсменов. Ранее состоялся отбор в сборную.
15 апреля. Международные соревнования GrandEvolution 1 «Кубок дружбы народов» по смешанным единоборствам. Москва (Россия)
Состязания посвящены
15 апреля. Международный легкоатлетический полумарафон. Душанбе (Таджикистан)
На старт престижного забега выйдут шесть представителей нашей республики, в том числе его прошлогодняя победительница Дарья Маслова. Участники преодолеют
15 апреля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу ADCC. Бишкек, ФОК «Газпром»
Звание сильнейших в нескольких весовых категориях оспорят бойцы из Бишкека и регионов. Главная цель состязаний — отбор лучших в национальную сборную КР.
15 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, пятый тур. Бишкек, школа № 29
«Токмок» — КТУ «Манас», 12.00,
молодежная сборная Кыргызстана — «Эдельвейс», 13.30,
«Политехник» —
Этот тур примечателен тем, что в нем встречаются основные претенденты на «золото» турнира — «Политехник» и
В программе состязания в дисциплинах «драйтулинг» и «альпинистская техника».
16 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу,
«Манас» — «Алга», 12.00,
«Токмок» — «Гризли», 13.30,
«Политехник» — КГЮА, 15.00,
КТУ «Манас» —
«Мой телефон» — «Нарын», 19.30.
Регулярный чемпионат близится к завершению. В лидерах идут