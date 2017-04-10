Юрий Краковецкий выиграл «серебро» на Гран-при по дзюдо в Турции

Кыргызстанец Юрий Краковецкий выиграл «серебро» на международном турнире Гран-при по дзюдо в Турции. Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, состязания завершились 9 апреля в Анталье. Из 11 представителей нашей страны в призеры в итоге пробились двое: Бектур Рысмамбетов и Юрий Краковецкий. Последний выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. Он выиграл три схватки из четырех: поочередно победил Тамерлана Башаева (Россия), Семиха Адиямана (Турция) и Ушанги Кокаури (Азербайджан). В финале Краковецкий не справился с Лукашем Крпалеком (Чехия).