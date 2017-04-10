Кыргызстанец получит олимпийскую медаль из-за дисквалификации соперника

Представитель Кыргызстана получит олимпийскую медаль из-за дисквалификации соперника.

По данным РСДЮШОР по видам борьбы, Международный олимпийский комитет обнародовал имена спортсменов, дисквалифицированных за употребление допинга на ОИ-2008 . Под санкции попали два борца вольного стиля, в том числе занявший второе место в категории до 60 кг Василий Федоришин (Украина). На ОИ-2008 он завоевал «серебро». Теперь оно отойдет Кеничи Юмото (Япония), который, в свою очередь, передаст «бронзу» Базару Базаргуруеву (КР).