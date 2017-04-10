В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата страны по футболу

В Кыргызстане 8 апреля прошел первый тур Топ-лиги — чемпионата страны по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, в новом сезоне в состязаниях участвуют шесть команд. Действующий чемпион «Алай» (Ош) в дебютном поединке победил кочкор-атинский «Нефтчи» — 2:1. За «Алай» два гола забил лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Алиа Силла, а за «Нефтчи» отличился Умидулло Иминов.

«Дордой» (Бишкек) со счетом 3:0 победил «Кара-Балту» . Два мяча забил Алишер Азизов, один — Мирбек Ахматалиев. «Абдыш-Ата» (Кант) одолела «Алгу» (Бишкек). На 51-й минуте столичный клуб усилиями Турсунали Рустамова вышел вперед, однако затем кантовчане забили трижды. Дубль оформил Манас Карипов, один мяч на счету Эльхана Темирбаева. Итог — 3:1.