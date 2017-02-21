Азиатские игры: сборная Кыргызстана по хоккею забила 10 голов филиппинцам

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой забила 10 голов филиппинцам на зимних Азиатских играх, продолжающихся в Саппоро (Япония). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

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По его данным, наша команда, выступающая во втором дивизионе, сегодня провела поединок второго тура группового этапа. Противостояла ей сборная Филиппин. После первого периода кыргызстанцы выигрывали со счетом 6:1. По три гола забили Олег Колодий и Антон Кудашев. Однако во втором периоде филиппинцы сократили отставание: на гол Саламата Тыналиева они ответили тремя результативными атаками. В третьем периоде в составе сборной КР отличились Даниил Шушенко, Владимир Ничипуренко и Олег Колодий, а соперники забили лишь раз.

Итоговый счет — 10:5 в пользу отечественной дружины.

После двух туров сборная КР, набрав шесть очков, уверенно лидирует в турнирной таблице группы А. Заключительный поединок группового этапа она проведет 24 февраля. Противостоять ей будет команда Катара. В случае успеха кыргызстанцы получат право сыграть 26 февраля в матче за «золото» с победителем группы В.