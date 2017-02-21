Азиатские игры: сборная Кыргызстана по хоккею забила 10 голов филиппинцам

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой забила 10 голов филиппинцам на зимних Азиатских играх, продолжающихся в Саппоро (Япония). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.
По его данным, наша команда, выступающая во втором дивизионе, сегодня провела поединок второго тура группового этапа. Противостояла ей сборная Филиппин. После первого периода кыргызстанцы выигрывали со счетом 6:1. По три гола забили Олег Колодий и Антон Кудашев. Однако во втором периоде филиппинцы сократили отставание: на гол Саламата Тыналиева они ответили тремя результативными атаками. В третьем периоде в составе сборной КР отличились Даниил Шушенко, Владимир Ничипуренко и Олег Колодий, а соперники забили лишь раз.
Итоговый счет — 10:5 в пользу отечественной дружины.
После двух туров сборная КР, набрав шесть очков, уверенно лидирует в турнирной таблице группы А. Заключительный поединок группового этапа она проведет 24 февраля. Противостоять ей будет команда Катара. В случае успеха кыргызстанцы получат право сыграть 26 февраля в матче за «золото» с победителем группы В.