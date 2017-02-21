«Дордой» победил в первом матче плей-офф Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» победил в первом матче отборочного раунда плей-офф Кубка АФК по футболу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

В городе Оше только что завершился поединок между «Дордоем» и «Хосилотом» (Таджикистан). В первом тайме отечественный клуб владел преимуществом, но открыть счет не сумел. Причем в определенный момент после удаления одного из игроков «Хосилота» получил численный перевес.

Во втором тайме «Дордой» увеличил давление на ворота противника. На 54-й минуте Алишер Азизов вывел команду вперед. В дальнейшем, несмотря на попытки бишкекчан увеличить преимущество, счет не изменился — 1:0 в пользу «Дордоя».

Отметим, второй поединок между этими командами состоится 28 февраля в Таджикистане. Победитель по сумме двух встреч получит право сыграть на групповом этапе Кубка АФК.