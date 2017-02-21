«Дордой» победил в первом матче плей-офф Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» победил в первом матче отборочного раунда
В городе Оше только что завершился поединок между «Дордоем» и «Хосилотом» (Таджикистан). В первом тайме отечественный клуб владел преимуществом, но открыть счет не сумел. Причем в определенный момент после удаления одного из игроков «Хосилота» получил численный перевес.
Во втором тайме «Дордой» увеличил давление на ворота противника. На
Отметим, второй поединок между этими командами состоится 28 февраля в Таджикистане. Победитель по сумме двух встреч получит право сыграть на групповом этапе Кубка АФК.