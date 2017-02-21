19:22
+2
USD 69.10
EUR 73.41
RUB 1.19
Спорт

«Дордой» победил в первом матче плей-офф Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» победил в первом матче отборочного раунда плей-офф Кубка АФК по футболу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

В городе Оше только что завершился поединок между «Дордоем» и «Хосилотом» (Таджикистан). В первом тайме отечественный клуб владел преимуществом, но открыть счет не сумел. Причем в определенный момент после удаления одного из игроков «Хосилота» получил численный перевес.

Во втором тайме «Дордой» увеличил давление на ворота противника. На 54-й минуте Алишер Азизов вывел команду вперед. В дальнейшем, несмотря на попытки бишкекчан увеличить преимущество, счет не изменился — 1:0 в пользу «Дордоя».

Отметим, второй поединок между этими командами состоится 28 февраля в Таджикистане. Победитель по сумме двух встреч получит право сыграть на групповом этапе Кубка АФК.
Ссылка: http://24.kg/sport/45636/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
«Алга» уступила два матча на футбольном турнире в Бангладеш
Клуб «Наше» выиграл Кубок Ала-Тоо по футболу
Таэквондисты сразились за звание чемпиона Бишкека
В Кыргызстане прошел чемпионат по спортивному скалолазанию
Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!
Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на Азиатских играх
«Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал Кубка Ала-Тоо по футболу
Бадминтон. Новая волна
В Кыргызстане подвели итоги Кубка страны по футзалу
«Альянс» выиграл 1-й тур клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Популярные новости
Лидер сборной по&nbsp;волейболу: Днем у&nbsp;меня в&nbsp;руках скальпель, а&nbsp;вечером&nbsp;&mdash; мяч Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч
Тренер сборной Кыргызстана рассказал о&nbsp;причинах драки с&nbsp;хоккеистами Кувейта Тренер сборной Кыргызстана рассказал о причинах драки с хоккеистами Кувейта
Айсулуу Тыныбекова завоевала &laquo;серебро&raquo; в&nbsp;женской борьбе, несмотря на&nbsp;травму Айсулуу Тыныбекова завоевала «серебро» в женской борьбе, несмотря на травму
Бадминтон. Новая волна Бадминтон. Новая волна
Бизнес
MegaCom: Связь улучшена в&nbsp;39 населенных пунктах страны MegaCom: Связь улучшена в 39 населенных пунктах страны
Кыргызстанцы покоряют новосибирский торговый комплекс &laquo;Нордмолл Азия&raquo; Кыргызстанцы покоряют новосибирский торговый комплекс «Нордмолл Азия»
Жители Иссык-Кульской области и&nbsp;рабочие &laquo;Лонг Хай&raquo; благодарят депутатов Жители Иссык-Кульской области и рабочие «Лонг Хай» благодарят депутатов
&laquo;Риха&raquo;: У&nbsp;нас действует целая система контроля качества сырья и&nbsp;продукции «Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции