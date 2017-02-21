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Спорт

«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана по баскетболу

«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, накануне состоялся пятый тур национального первенства. Сыграно восемь поединков:

  • «Тулпар-СКИФ-2» — «Токмок» — 69:21,
  • КРСУ — КГЮА — 59:38,
  • Fire-29 — «Манас» — 61:37,
  • КТУ «Манас» — «Гризли» — 60:55,
  • «Мой телефон» — «Живое-Кант» — 83:42,
  • «Тулпар-СКИФ» — КНУ — 87:40,
  • «Гиннес-29» — «Алга» — 70:63,
  • «Политехник» — «Нарын» — 102:35.

Три команды («Политехник», «Гиннес-29» и «Тулпар-СКИФ») набрали по 10 очков и идут во главе турнирной таблицы. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Политехник» занимает первое место.

Список самых результативных игроков возглавляет Шакиржан Куранбаев («Гиннес-29»), на счету которого 121 очко.

Следующий тур намечен на 26 февраля.
Ссылка: http://24.kg/sport/45572/
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