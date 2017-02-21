«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана по баскетболу

«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, накануне состоялся пятый тур национального первенства. Сыграно восемь поединков:
- «Тулпар-СКИФ-2» — «Токмок» — 69:21,
- КРСУ — КГЮА — 59:38,
- Fire-29 — «Манас» — 61:37,
- КТУ «Манас» — «Гризли» — 60:55,
- «Мой телефон» — «Живое-Кант» — 83:42,
- «Тулпар-СКИФ» — КНУ — 87:40,
- «Гиннес-29» — «Алга» — 70:63,
- «Политехник» — «Нарын» — 102:35.
Три команды («Политехник», «Гиннес-29» и «Тулпар-СКИФ») набрали по 10 очков и идут во главе турнирной таблицы. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Политехник» занимает первое место.
Список самых результативных игроков возглавляет Шакиржан Куранбаев («Гиннес-29»), на счету которого 121 очко.
Следующий тур намечен на 26 февраля.