«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана по баскетболу

«Политехник» добился разгромной победы в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, накануне состоялся пятый тур национального первенства. Сыграно восемь поединков:

«Тулпар-СКИФ-2» — «Токмок» — 69:21,

— «Токмок» — 69:21, КРСУ — КГЮА — 59:38,

Fire-29 — «Манас» — 61:37,

— «Манас» — 61:37, КТУ «Манас» — «Гризли» — 60:55,

«Мой телефон» — «Живое-Кант» — 83:42,

— 83:42, «Тулпар-СКИФ» — КНУ — 87:40,

— КНУ — 87:40, «Гиннес-29» — «Алга» — 70:63,

— «Алга» — 70:63, «Политехник» — «Нарын» — 102:35.

Три команды («Политехник», «Гиннес-29» и «Тулпар-СКИФ» ) набрали по 10 очков и идут во главе турнирной таблицы. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Политехник» занимает первое место.

Список самых результативных игроков возглавляет Шакиржан Куранбаев ( «Гиннес-29» ), на счету которого 121 очко.

Следующий тур намечен на 26 февраля.