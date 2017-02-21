Шахматист Тологон тегин Семетей упустил медаль на турнире в Иране

Шахматист Тологон тегин Семетей упустил медаль на международном турнире, завершившемся 20 февраля в городе Мешхеде (Иран). Об этом сообщает сайт chess-results .com.

По его данным, в состязаниях Ferdowsi Cup участвовали 332 спортсмена из 18 стран, в том числе два кыргызстанца. Турнир складывался для них успешно: после десятого тура Тологон тегин Семетей, набрав 8,5 очка, занимал второе место в турнирной таблице. Асыл Абдыжапар (8 очков) шел девятым. Однако в заключительном, 11-м туре оба проиграли.