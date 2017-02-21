Клуб «Наше» выиграл Кубок Ала-Тоо по футболу

Клуб «Наше» выиграл международный турнир «Кубок Ала-Тоо-2017 » по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, соревнования завершились 20 февраля в городе Канте. В финальном поединке «Наше» встречалось с «Абдыш-Атой» . В основное время команды друг другу голов не забили, а в серии пенальти «Наше» было сильнее — 4:3.