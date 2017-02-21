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Спорт

Клуб «Наше» выиграл Кубок Ала-Тоо по футболу

Фото: Футбольная лига КР. Победитель кубка - клуб «Наше»

Клуб «Наше» выиграл международный турнир «Кубок Ала-Тоо-2017» по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, соревнования завершились 20 февраля в городе Канте. В финальном поединке «Наше» встречалось с «Абдыш-Атой». В основное время команды друг другу голов не забили, а в серии пенальти «Наше» было сильнее — 4:3.

Как сообщается, в поединке за «бронзу» команда «Нефтчи» одолела «Дордой-2» — 3:1.
Ссылка: http://24.kg/sport/45570/
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