08:59, 21 февраля 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО
Клуб «Наше» выиграл Кубок Ала-Тоо по футболу
08:59, 21 февраля 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО
Фото: Футбольная лига КР. Победитель кубка - клуб «Наше»
Клуб «Наше» выиграл международный турнир «Кубок Ала-Тоо-2017» по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.
По ее данным, соревнования завершились 20 февраля в городе Канте. В финальном поединке «Наше» встречалось с «Абдыш-Атой». В основное время команды друг другу голов не забили, а в серии пенальти «Наше» было сильнее — 4:3.
Как сообщается, в поединке за «бронзу» команда «Нефтчи» одолела «Дордой-2» — 3:1.